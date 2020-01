Eclipse e ‘Lua cheia do lobo’ tomam o céu desta noite

Nesta sexta (10), é previsto que uma “Lua cheia do lobo” tome o céu durante a noite. O fenômeno acontece quando a Lua está localizada no lado oposto da Terra como o Sol, o que significa que a sua face estará totalmente iluminada.

Para as primeiras tribos dos nativos americanos, essa Lua cheia era conhecida como “Lua cheia do lobo” porque essa era a época do ano em que grupos de lobos uivavam perto das suas casas.

Nesta noite também haverá um eclipse lunar penumbral, que ocorre quando a lua passa pela sombra parcial da Terra. Isso significa que a lua escurecerá um pouco, mas não completamente.