Sony revela logotipo do próximo PlayStation 5

A Sony revelou nesta quarta-feira (08) o logotipo do próximo PlayStation 5 (PS5). A novidade foi apresentada durante a Consumer Electronics Show (CES 2020).

Conforme revelado pelo site Fayerwayer, no entanto, outro ponto chamou a atenção. O desenho é basicamente uma atualização do logotipo do PS4.

O mesmo tipo de letra e posicionamento de elementos foram utilizados. O assunto rapidamente repercutiu nas redes sociais, desagradando alguns usuários.

Lançamento em 2020

Apesar dos avanços, sabemos muito pouco sobre o sucessor do PS4. Existem vários rumores, principalmente em torno dos comandos e aparência. No entanto, tudo é mera especulação.

Como oficial, foi revelado que ele deve chegar com funções e recursos exclusivos que ainda não foram anunciados. O novo console deve ser lançado mundialmente ainda este ano.

LEIA TAMBÉM: