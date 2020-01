Previsões do Tarot para janeiro de 2020: arcano O Louco

O Louco, a carta que traz energia para as previsões do Tarot para janeiro de 2020, representa uma transição, um momento intermediário que acontece depois do fim e antes do começo, quando o que existia antes não faz mais sentido e o novo ainda não é reconhecido.

Esse estado de deslocamento e movimentação sem direção pode fazer com que nos sintamos meio perdidos, mas quando nos damos conta, percebemos que estamos livres, leves e soltos.

Mesmo sem saber para onde ir, continuamos a seguir, vivendo a nossa liberdade.

O primeiro mês do ano traz consigo a força e a coragem do arcano sem número de se jogar e se permitir sem julgamentos.

É um símbolo bastante significativo para um começo de ano social, indicando que o fluxo da vida favorece quem sabiamente se arrisca, se lança e quem consegue se desprender dos excessos, abandonando o que não serve, deixando de carregar cargas desnecessárias.

O arcano O Louco nos convida a sair da rotina e da rigidez das regras e nos permitir fazer coisas diferentes, atendendo os desejos sem se preocupar com o que os outros pensam.

É hora de se permitir!

O ritmo do momento não ajuda muito à manutenção da ordem, exigindo mais de nós para que não percamos o controle das situações. Imprevistos podem acontecer com certa frequência e se aborrecer não ajudará. Aceite, relaxe e espere que, em breve, tudo voltará para o seu lugar.

As previsões do Tarot para janeiro de 2020 e o Amor

Se você tem rotina rígida ou assumiu grandes responsabilidades, janeiro pode ser um período bem desafiador. Quando você perceber que está tudo ficando muito pesado ou difícil de conduzir, pare, respire, relaxe e espere.

A tendência, segundo as previsões do Tarot para janeiro de 2020, é de que as coisas não vão se complicare demais e voltarão para os eixos logo em seguida.

No amor, quem se encontra numa relação pode ter alguns problemas por falta de compromisso ou atitudes inesperadas do parceiro.

Como aquele que quebra as regras, o Louco indica que cobrança demais e controle excessivo serão um veneno para qualquer relação. É hora de afrouxar um pouco.

Em contraparte, é um excelente mês para que se dê uma repaginada na relação, saindo da rotina com presentes inesperados, viagens de última hora e tudo que possa tirá-los de uma rotina de casal apimentando a relação.

Fazer programas separados com amigos ou sozinhos também é uma boa pedida. Quando se reencontrarem estarão com saudades um do outro e terão novas experiências para trocar, estimulando e enriquecendo a relação.

Para os solteiros, é tempo de festa. Curtir a solteirice poderá ser especialmente agradável. Saiam, conheçam pessoas novas, façam coisas diferentes e não se permitam restringir por moralismos.

As previsões do Tarot para janeiro de 2020 não apontam para compromissos, mas se isso acontecer, não se preocupe que o arcano O Louco não prevê ruína, mas fala que as relações baseadas na valorização das liberdades individuais e no respeito mútuo, sem cobranças, nem excessos tenderão a durar muito tempo.

Janeiro é tempo de diversão

No geral, janeiro é tempo de se jogar na vida e permitir-se. Lazer é um dos aspectos luminosos da carta O Louco. Divertir-se pode ser algo especial em janeiro. Se você puder experimentar esportes radicais, trilhas, lugares diferentes e ir para festas, poderá viver experiências fantásticas.

Atenção às finanças!

Com relação às finanças, todo cuidado é pouco. A inconsequência da carta O Louco pode nos fazer perder o controle gerando bolas de neve difíceis de resolver.

No mês pós-natal, é preciso estar atento aos limites do seu orçamento. No trabalho, tente fazer o que der. Evite se preocupar demasiado, pois nessa época representada por um dos símbolos do caos e da desordem, não adianta remar contra a maré. O que não tem remédio, remediado está.

Quando a confusão passar, você poderá colocar as coisas em ordem. Não perca tempo enxugando gelo. Liberdade caminha com responsabilidade. Se souber aplicar essa fórmula, terá um mês espetacular e cheio de novidades.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

[email protected]