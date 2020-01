As previsões da numerologia para a sua vida pessoal em 2020

A numerologia estuda os significados ocultos dos números. Por meio da data de nascimento, o estudo pode identificar comportamento, e segundo alguns especialistas, o futuro. A numerologia ainda pode identificar padrões sociais a partir do ano que estamos.

Por exemplo, 2020 será regido pelo número 4. Os estudiosos dizem que esse número possibilita uma conexão maior com o cosmo e a busca pela espiritualidade. Contudo, é possível ir ainda mais fundo.

A sua data de nascimento revelará um número que definirá seu ano pessoal. Para identificá-lo, basta somar o dia e mês do seu nascimento com 2020. Em seguida, reduza ainda mais até chegar em um número de 1 a 9. Por exemplo, supondo que você nasceu em 13/10/1993. A conta seria a seguinte:

Dia: 1+3 = 4

Mês: 1+0 = 1

Ano: 2+0+2+0=4

Por fim, some todos os números. 4+1+4 = 9. Nesse caso, o número pessoal seria nove. Agora que você já sabe qual o seu ano pessoal, vamos para as previsões? O site We Mystic divulgou as possibilidades para todos os anos pessoais. Confira!

ANO PESSOAL 1

Quem tem o ano pessoal 1, deve criar bases sólidas para o futuro. É importante se dedicar a tudo que te valorize, como família, amigos, parceiros. Em 2020, você estará mais focado em sua vida profissional, mas não se sinta culpado por isso. Ocorre que seu foco estará nos projetos. Mas é interessante equilibrar a vida amorosa e social. 2020 será um ano para ser mais organizado, criativo e competente.

ANO PESSOAL 2

A numerologia pede para que você foque no seu lado sentimental para conquistar mais harmonia. Você deve se sentir bem com as pessoas que ama. Em 2020, você precisará ajudar algumas pessoas ao seu redor e isso será muito importante. Seja uma pessoa sensível e cuidado com que o que fala.

A numerologia ainda indica que em 2020 você terá mais chance de sucesso e prosperidade ao trabalhar em equipe. Contudo, será necessário compartilhar responsabilidades e obter ajuda de outras pessoas.

ANO PESSOAL 3

Será necessário sair da zona de conforto, pois isso possibilitará popularidade que será fundamental em todas as áreas da vida. No entanto, fique atento as distrações. Controle seu temperamento e cuidado com os altos e baixos de um relacionamento. Você precisará se manter focado e motivado com projetos profissionais e pessoais em 2020.

ANO PESSOAL 4

Em 2019, as coisas fluíram bem, mas este ano você precisará batalhar um pouco mais para conquistar o que deseja. Os primeiros seis meses serão parados e de muito esforço, mas tudo será recompensado.

Lide com seus objetivos com seriedade, será necessário fazer planejamentos mais cautelosos e trabalhar duro sempre que tiver a chance. Tudo que for feito racionalmente terá mais chances de sucesso.

ANO PESSOAL 5

Movido pela criatividade, o ano será incrível para você. Mudanças reais acontecerão. Você terá a oportunidade de viajar, conhecer pessoas e novos lugares. Isso será essencial para aumentar sua vitalidade. Será um ano de muita descoberta, mas a recomendação é que você tome cuidado com a instabilidade e a impulsividade para não colocar tudo a perder. Em 2020, você será o dono do seu destino.

ANO PESSOAL 6

Cuide das suas energias para conquistar mais conforto. Você terá muitos desafios, mas tudo será recompensado. O ano é de aprendizado. Por isso, a recomendação é que você fortaleça suas relações pessoais e profissionais. Será um ano para tomar iniciativas e conquistar satisfação pessoal.

ANO PESSOAL 7

A tranquilidade reinará para as pessoas com o ano pessoal 7. Você expandirá seu círculo de amizade de forma natural. Tudo o que você batalhou será recompensado. Cuidado com a arrogância. Escute as opiniões dos outros e tenha momentos de reflexão.

ANO PESSOAL 8

Você terá um ano harmonioso. Mantenha o foco para conquistar ainda mais equilibrio. Além disso, é importante exercitar o diálogo e encontrar pessoas que te fazem feliz. O ano será de muita satisfação e agitação, algo que pode te tirar do foco. Por isso, tome cuidado. Seja determinado com seus objetivos e tenha disciplina.

ANO PESSOAL 9

Equilíbrio e foco serão a base do seu ano. 2020 terminará muito positivo e cheio de otimismo. Algumas dificuldades serão impostas, como perdas financeiras ou de amizade, mas será algo para o seu bem. Cuide de si mesmo, confie na intuição e deixe seu passado no devido lugar. Você terá um futuro feliz.