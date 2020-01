Os signos que serão mais afetados pelo eclipse da Lua Cheia em Câncer

Na próxima sexta-feira (10), um eclipse na Lua Cheia ganhará os céus no signo de Câncer. Este trânsito astrológico pode influenciar laços familiares, relacionamentos e vínculos íntimos que possuímos com os outros ou nós mesmos.

Confira os quatro signos do zodíaco que mais serão afetados por este fenômeno:

Áries

Nesta fase, especialmente aqueles que estão precisando encontrar um equilíbrio, podem passar por momentos de irracionalidade que trarão consequências. Portanto, será necessário dar um passo atrás e se afastar de escapatórias que fazem você esquecer-se de problemas, mas não os solucionam em nada.

Seus limites voltam a entrar em foco e muitos devem ser redefinidos, inclusive em relacionamentos amorosos. A comunicação com empatia e aberta ajudará a melhorar as coisas. Trabalhe sua intuição para alcançar a felicidade verdadeira!

Câncer

Este é o momento de ter muita cautela ao afirmar o que pensa e sente, refletindo se é realmente necessário expressá-los aos outros. Além de se afastar da negatividade, será preciso evitar lutar pelo poder em sua vida pessoal ou trabalho, ficando atento a uma comunicação que evolua os acordos e não apenas mostre sua razão.

Ainda assim, este período é importante para o desapego de julgamentos que possui com você mesmo e sua imagem, experimentando um novo eu interior e explorando isso ao máximo neste novo ano.

Libra

Este eclipse lunar pode forçá-lo a iniciar uma limpeza espiritual para redefinir intenções, objetivos e propósitos que devem se tornar realidade no amanhã. Apesar de agitado, este movimento será fundamental para aqueles que precisam se libertar de obrigações e fardos que estagnavam suas energias.

Estas mudanças podem acompanhar guinadas em novos projetos ou vida profissional, o que exige uma boa dose de equilíbrio para não negligenciar sua vida pessoal e entrar em conflitos com pessoas amadas. Aproxime ainda mais quem está ao seu lado se não quiser perder!

Capricórnio

Muitos capricornianos estão começando a perceber que não podem controlar tudo e isso deve ficar ainda mais claro durante esta fase. Os relacionamentos entram em foco e será mais fácil enxergar como eles funcionam realmente, o que é especialmente importante para quem está buscando recomeçar.

As transformações e desafios dos últimos anos também podem voltar a ser revisadas, mas o avanço e reconhecimento chegarão em breve, os incentivando positivamente. Evite criar tensões desnecessárias que possam afetar as pessoas que estão ao seu lado, preferindo ter paciência e tato para lidar com os outros.