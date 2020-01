Os signos que costumam se distanciar mesmo quando amam alguém

Alguns signos costumam se fazer de "ilha" e se distanciar das outras pessoas em alguns momentos da sua vida, mesmo que eles amem e se importem com elas.

Confira se você está na lista:

Áries

O ariano é conhecido por ser apaixonado e honesto. No entanto, a paixão pode ser muito intensa e a honestidade pode ser rude. Quando este signo já é mais maduro e sabe que essas atitudes podem ser negativas, ele pode se distanciar por um tempo para processar e acalmar suas emoções.

Gêmeos

Os geminianos estão sempre dispostos a falar sobre uma situação e escutar também. No entanto, eles costumam serem pessoas indecisas. Por isso, em momentos de crise este signo pode se distanciar para organizar melhor seus pensamentos e se expressar com mais certeza e sensatez.

Capricórnio

Os capricornianos são independentes e sempre precisam resolver seus problemas sozinhos. Seu lado pessimista e que tem grande medo de fracassar pode fazer com que eles se afastem para avaliar as crises em um espaço mais seguro e mais racional do que emocional.

Aquário

O aquariano gosta de ficar sozinho para conseguir entender tudo dentro de si sem a explicação dos outros. Este signo busca um espaço só dele quando se sente pressionado a se expressar emocionalmente ou passa por tensões no relacionamento.

Peixes

Este signo é muito atencioso, mas o medo pode fazer com que ele se afaste e até se isole por um tempo. Isso acontece especialmente quando eles precisam compreender sentimentos ou tomar atitudes relacionadas a eles. No entanto, os piscianos nem sempre se sentem felizes com este espaço e desejam que alguém vá atrás deles para salvá-los.