5 ingredientes naturais para conquistar uma pele saudável

O clima, os hábitos e os tipos de cuidados que você coloca em prática influenciam, e muito, a pele. É comum que muitas pessoas acabem recorrendo aos produtos industrializados ou a procedimentos estéticos. Contudo, há opções muito mais econômicas e naturais que podem ajudar a conquistar uma pele saudável. O site Huffpost Healthy Living listou alguns. Confira!

1. Morango

A fruta é reconhecida por combater a oleosidade e promove a iluminação, pois trabalha como antioxidante. Basta fazer uma máscara de morango ou, simplesmente, esfregá-lo no rosto.

2. Suco de limão

O suco de limão reforça os poros. Ele limpa a pele e ainda oferece um aspecto mais saudável. Para conquistar os benefícios, basta passar o suco na pele por cinco minutos. Lembrando que você não deve sair no sol durante o processo, pois o limão em contato com o sol pode gerar manchas. Após os cinco minutos, leva o rosto com água morna.

3. Aveia

A aveia é excelente para esfoliação e hidratação. Ela ainda ajuda a melhorar o aspecto de pele queimada pelo sol. Basta triturar a aveia e adicionar um pouco de água. Em seguida, é só aplicar na pele.

4. Água de coco

Funciona como um hidratante e promove uma pele com aspecto muito mais saudável. Além disso, é um antioxidante. Você só precisar aplicar a água no rosto e esperar secar.

5. Iogurte

Para uma pele fresca e esfoliada, o iogurte é ideal. Ele ilumina o rosto e ainda oferece uma ótima hidratação. Passe ele no rosto por alguns minutos e, em seguida, lave com água morna. Não deixe o produto por muito tempo.