Aplicativo de mensagens WhatsApp deve contar com novo recurso em breve

O aplicativo de mensagens WhatsApp deve contar com um novo recurso em breve para os usuários do popular app.

A plataforma pode liberar um novo recurso de transmissões ao vivo, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

Como revelado, o aplicativo já conta com o suporte de streaming. Com isso, a mesma tecnologia poderia ser usada no novo recurso.

Esperado pelos usuários, a novidade circula apenas como rumor e não tem data oficial para lançamento. No entanto, deve ser parte de uma futura atualização.

Live broadcast? — Weverton Miranda (@wevertonmp2000) July 18, 2019

LEIA TAMBÉM: