Twitter revela os games mais comentados de 2019

A rede social Twitter revelou os games mais comentados de 2019. De acordo com informações do blog, no ano passado, foram mais de 1,2 bilhão de tweets sobre jogos.

Na postagem desta quarta-feira, também foram divulgadas outras categorias. Confira todas as listas:

Videojogos Mais Falados

Fate/Grand Order

Fortnite

Final Fantasy

Identity V

Granblue Fantasy

Ensemble Stars

Monster Strike

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Minecraft

Super Smash Bros.

Equipas de Esports Mais Faladas

FaZe Clan

G2 Esports

Cloud9

Fnatic

100Thieves

Team Liquid

Team SoloMid

Flamengo

MAD Lions (Formerly Splyce)

OpTic Gaming

Países Com Mais Publicações Sobre Videojogos

Japão

Estados Unidos

Coreia do Sul

Tailândia

Brasil

França

Grã-Bretanha

Indonésia

Espanha

Filipinas

Eventos Gaming Mais Falados

E3 2019

Tokyo Game Show 2019

The Game Awards 2019

Paris Games Week

FGO Fest

Gamescom 2019

BlizzCon 2019

TwitchCon 2019

Tokaigi Game Party Tokyo 2019

PAX East 2019

Eventos Esports Mais Falados

LoL Worlds 2019

EVO 2019

Fortnite World Cup 2019

The International 2019

The Overwatch League 2019 Finals

IEM Katowice CS:GO Major

Call of Duty World Championship

LoL MSI 2019

CWL Anaheim

CWL Miami

Personalidades Gaming Mais Faladas

Ninja (@Ninja)

ElRubius (@Rubiu5)

Jacksepticeye (@Jack_Septic_Eye)

Tfue (@TTfue)

CourageJD (@CouRageJD)

Nadeshot (@Nadeshot)

Pokimane (@pokimanelol)

TimTheTatman (@timthetatman)

Dr Lupo (@DrLupo)

Dr. Disrespect (@drdisrespect)

