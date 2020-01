Tutorial revela forma fácil de descascar ovos cozidos e vídeo faz sucesso no Twitter

Se você está no Twitter sabe que ele está repleto de memes, mas também pode ser uma ferramenta de aprendizagem surpreendente.

Esta semana, por exemplo, o usuário @Thund3rB0lt publicou um tutorial que promete facilitar a vida de quem precisa descascar ovos cozidos.

No vídeo, é possível ver como uma pessoa coloca um ovo em um copo, enche-o com água e depois o sacode, conseguindo remover facilmente a casca em seguida.

Confira:

Apparently I've been cracking open hard boiled eggs wrong all this time… who knew? 👍 pic.twitter.com/hz6eNnWUkc

— Madeyousmile (@Thund3rB0lt) January 5, 2020