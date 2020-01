Os signos que enfrentam mais decepções amorosas na vida

Decepções amorosas acontecem, mas existem quatro signos do zodíaco que quase sempre acabam “caindo em uma cilada” quando se apaixonam.

Confira se você está na lista:

Áries

Este signo é ousado, forte e aventureiro, mas também se caracteriza por gastar energia em sonhos impossíveis e isso inclui insistir em relações que não tem futuro ou não ocorrerão nunca. O lado positivo é que eles não permanecem assim para sempre e geralmente aprendem com os seus erros, deixando de cair em tantas “roubadas”.

Escorpião

É difícil para um escorpiano pensar que alguém não os ama, afinal, eles se acham geniais. Este signo tende a ser muito confiante e acha que pode conquistar tudo e todos, por isso nem o alvo mais difícil parece complicado para eles. Uma coisa boa é que quando recebe um não, a ilusão termina e eles conseguem partir para outra.

Câncer

O canceriano costuma se apaixonar de forma muito intensa e levar rapidamente as coisas para outro nível. Além de acabar se apegando rápido, ele assusta alguns pretendentes com seu lado emotivo e dramático, o que faz com que ele se sinta muito mal.

Sagitário

Idealizam os relacionamentos e vivem amores platônicos. Acabam quebrando a cara com pessoas que não estão interessadas em viver todas as fantasias que eles possuem, mas quase sempre aqueles que não os correspondem saem mais machucados.

Peixes

O amor é tão importante para o pisciano que ele procura isso em todos os lugares, especialmente nos errados. Ele quer se apaixonar e viver uma relação, mas a pressa é inimiga da perfeição e, por vezes, acaba se apaixonando rápido por alguém que não é a pessoa indicada.