NASA registra impressionantes imagens da Terra desde o espaço

A Agência Espacial Americana (NASA) registrou recentemente impressionantes imagens do planeta Terra desde o espaço.

A sequência de arquivos foi compartilhada pela instituição no Twitter. As fotos foram tiradas desde a Estação Espacial Internacional.

Usado como base de pesquisa, o laboratório espacial, lançado em novembro de 1998, viaja a uma velocidade média de 27 km/h.

Nas fotos, é possível ter uma visão noturna espetacular de 4 cidades: New York (Estados Unidos), Dammam (Arábia Saudita), Winnipeg, (Canadá) e Bucharest (Romênia). Confira:

City lights, oh so bright, deep at night, all around the world…

New York City 🇺🇸

Dammam, Saudi Arabia 🇸🇦

Winnipeg, Canada 🇨🇦

Bucharest, Romania 🇷🇴 pic.twitter.com/97NkWcDulo

— Intl. Space Station (@Space_Station) January 8, 2020