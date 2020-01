Tecnologia: Kingston participa da CES 2020 com novidades em produtos de memória

A Kingston apresenta durante a CES 2020 novidades em produtos de memória que combinam desempenho, confiabilidade e segurança, tanto para o mercado corporativo como de consumo, em geral.

Com a presença de vários fabricantes, o importante evento tecnológico ocorre até 10 de janeiro em Las Vegas/EUA. Em comunicado, a empresa revelou algumas novidades. Confira:

Cartões de memória Canvas Plus: Aprimorada, a linha de cartões de memória Canvas passa a oferecer velocidades ainda altas, inclusive com classificação UHS-II, e maiores capacidades de armazenamento. Além disso, a linha conta com novo leitor MobileLite Plus, que trabalha nas velocidades máximas dos cartões de memória.

SSD NVMe PCIe Gen 4.0 M.2: Primeira unidade de estado sólido (SSD) NVMe de 4ª geração da Kingston. O novo SSD chegará ao mercado ainda este ano.

Produtos embarcados: Novidades embarcadas em produtos usados no dia-a-dia, como celulares, tablets, smartwatches etc.

SSDs NVMe para data centers nos padrões U.2 e M.2: Os novos SSDs corporativos da Kingston chegam com baixa latência e consistência na leitura e gravação (I/O) entre os principais diferenciais de desempenho.

Novas capacidade dos SSDs SATA para data centers DC450R e DC500R: SSDs de 7,68 TB voltados para empresas de hospedagem em nuvem e data centers que precisam de muito espaço de armazenamento.

Com informações da Kingston

