Acer acrescenta dois novos notebooks ultrafinos à série Swift

A Acer apresentou nesta semana dois novos modelos Swift 3 da linha popular de notebooks ultraportáteis da empresa: um modelo de 13,5 polegadas (SF313-52/G) com os processadores Intel Core de 10a geração, e um modelo de 14 polegadas (SF314-42) com os processadores móveis AMD Ryzen série 4000. Confira detalhes:

Acer Swift 3 (SF313-52/G)

O Acer Swift 3 (SF313-52/G) chega com 15,95 mm de altura e pesando 1,19 kg, envolto em um chassi de metal. A tela de borda estreita proporciona uma alta proporção entre tela e borda de 83,65%, e a taxa de proporção da tela de 3:2 oferece 18% mais espaço, na forma de altura vertical, para leitura. Para melhorar a exibição que é 100% compatível com o espaço de cores sRGB, as tecnologias Acer Color Intelligence e Acer ExaColor dão vida a imagens e vídeos na tela de 13,5 polegadas.

Como divulgado pela empresa, o modelo foi projetado em conjunto com a Intel como parte do programa de inovação de codinome “Projeto Athena”.

O Swift 3 (SF313-52/G) vem com processadores que podem chegar ao Intel Core i7-1065G7 de 10a geração, as recentes placas de vídeo NVIDIA, e autonomia da bateria que oferece até 16 horas de produtividade. Ele também é compatível com carga rápida, proporcionando até quatro horas de uso com uma carga de apenas 30 minutos. Um teclado iluminado permite que os usuários continuem digitando em ambientes escuros, e o notebook é compatível com Wake On Voice (WoV).

O Swift 3 é compatível com Windows Hello por meio de um leitor de impressão digital. “Uma porta USB tipo C com todas as funções dá aos usuários velocidades incríveis de transferência de dados usando Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 2 ou DisplayPort”, revelou. O Wi-Fi 6 de duas bandas (802.11ax) oferece uma experiência mais tranquila de navegação na internet com velocidade até três vezes maior.

Acer Swift 3 (SF314-42)

O Acer Swift 3 (SF314-42) de 14 polegadas pesa apenas 1,2 kg, tem só 16,55 mm de espessura, e vem em um chassi leve de metal. O dispositivo apresenta uma alta proporção entre tela e borda, com bordas estreitas.

Divulgação

“Os processadores AMD Ryzen série 4000 apresentam um desempenho disruptivo turbinado pela tecnologia de processo 7 nm e arquitetura de núcleo Zen 2”, revelou e empresa.

Com até 16 GB de LPDDR4x RAM, o Swift 3 (SF314-42) é uma opção para produtividade em trânsito. Ele tem ainda Wi-Fi 6 (802.11ax) e SSD de até 512 GB PCle. uz. O aparelhotambém é compatível com login mais rápido e seguro usando o Windows Hello, enquanto a função Wake on Voice permite que os usuários interajam com a Cortana quando a tela está inativa.

Com informações da Acer

