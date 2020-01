Tecnologia: Samsung lança nova TV QLED 8K 2020 na CES

A Samsung apresentou a próxima geração da linha QLED 8K (TV QLED 8K) na CES 2020, em Las Vegas. A novidade combina inovações de ponta que trazem uma experiência de exibição mais imersiva com recursos conectados que tornam o estilo de vida do usuário mais integrado.

Como revelado pela empresa em comunicado, ela faz uso de tecnologias de IA (Inteligência Artificial) aprimoradas para melhorar os recursos audiovisuais e de inteligência. Além disso, inclui uma variedade de recursos inteligentes oferecidos pela Tizen, para os consumidores usarem comandos de voz mais facilmente do que nunca e acessarem novos recursos, como Tap View e Digital Butler. Confira detalhes:

Design da TV QLED 8K

A Q950 praticamente elimina as bordas ao redor da tela, criando uma proporção tela-corpo de quase 99%. O resultado é uma experiência de exibição mais envolvente, que elimina os limites entre a TV e seus arredores. Além disso, a Q950 tem apenas 15 milímetros de espessura em toda a tela.

Divulgação

Qualidade da imagem da TV QLED 8K

Todos os modelos da linha atenderão aos requisitos das Especificações de teste certificadas da 8K Association, bem como da Definição de exibição Ultra HD 8K da CTA.

Ao mesmo tempo, a linha QLED 8K está entre as primeiras do setor a oferecer suporte à reprodução de conteúdo 8K nativo. Em 2020, os consumidores poderão desfrutar, em TVs QLED 8K, de streamings de vídeos com codec AV1 filmados em 8K. Como informado, a Samsung também está trabalhando com parceiros, como o YouTube, para desenvolver a transmissão de conteúdo 8K nativo.

Baseado na tecnologia de semicondutores da Samsung, o processador Quantum 8K da Q950 de última geração conta com recursos aprimorados de IA upscaling que usam machine learning para analisar e identificar as características de pixels individuais. Em seguida, ele restaura os diferentes elementos da imagem, para criar uma imagem 8K cristalina, independentemente da origem do conteúdo.

Outra novidade, o recurso de Imagem Adaptativa faz a distribuição da luz em uma cena específica, garantindo que a TV possa manter uma imagem nítida em ambientes claros ao mesmo tempo que mantém o contraste.

O AI ScaleNet garante uma conexão suave para o streaming, otimizando a largura de banda de rede disponível. Ele comprime o conteúdo já quando este sai do provedor de conteúdo e depois o restaura, após ele chegar à TV, para reduzir efetivamente metade da largura de banda necessária para os consumidores transmitirem conteúdo.

Desempenho sonoro

A Q950 vem com alto-falantes de todos os lados da tela, além de subwoofers na parte traseira. Usando o Object Tracking Sound+, que usa software baseado em IA para combinar o movimento do som do áudio com o movimento dos objetos na tela, ela pode oferecer um som surround nítido e claro de 5.1 canais.

A Q950 também pode ajustar o volume do diálogo em resposta a sons comuns, como um liquidificador ou aspirador de pó. Finalmente, a Q950 é capaz de usar seus alto-falantes embutidos como um canal de áudio adicional, quando se conecta uma barra de som da série Q 2020. O Q-Symphony emparelha o áudio de ambos os dispositivos, para criar uma paisagem sonora dinâmica e multidimensional.

Experiência de exibição na TV QLED 8K

Em 2020, a Bixby, assistente de IA da Samsung, está ficando ainda mais inteligente. Os consumidores podem usar a TV para mudar o ambiente de uma sala. Por exemplo, se eles disserem à Bixby para criar uma atmosfera calma, a TV exibirá um pano de fundo relaxante na tela.

Reformulando a vida conectada

Para criar uma experiência ainda mais otimizada para os consumidores, a Q950 também oferece novas maneiras de espelhar seu dispositivo móvel e controlar seus dispositivos domésticos. O Tap View permite que os consumidores espelhem as telas de seus telefones na TV apenas tocando um dispositivo no outro. E, com o Digital Butler, o consumidor pode controlar mais dispositivos do que nunca, usando a tecnologia de infravermelho para detectar e controlar dispositivos que não tenha IoT na casa.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: