Os signos que não perdem a oportunidade de flertar

Alguns signos do zodíaco são mestres quando o assunto é flertar e não perdem uma oportunidade de cultivar seu interesse por alguém.

Confira quais são:

Áries

A personalidade apaixonada e intensa do ariano o faz não ter medo de iniciar o flerte com alguém, tenha ele um sinal prévio de interesse ou não. São sexuais e usam seu lado mais ousado para dar o primeiro passo, buscando sempre alcançar seu objetivo.

Gêmeos

O geminiano é sociável e sabe bem o que dizer para impressionar. Por isso, este signo do zodíaco usa sua personalidade cativante para se aproximar e flertar com aqueles que se interessa. Nem sempre são diretos e assumem a pose de sedutor logo de cara, preferindo apostar na descontração e deixando as coisas fluírem naturalmente.

Escorpião

O escorpiano tende a atrair e se sentir atraído. Sua personalidade intensa, mas também misteriosa costuma manter os outros interessados e, como seres intuitivos, eles sabem como ir atrás de quem o está observando iniciando o flerte facilmente, mas sempre com um pouco de provação.

Sagitário

O sagitariano está sempre aberto a conhecer novas pessoas e experimentar, o que acaba levando-o a flertar com facilidade e sem barreiras. Ele pode ser rápido ou apenas deixar rolar, mas quase sempre é sincero aos seus desejos e assume que pretendem ceder a eles, não deixando tantas dúvidas para a outra pessoa.