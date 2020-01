Nova York terá o mirante mais alto do Ocidente

Nova York, nos Estados Unidos, terá mais uma atração turística interessante. A partir de 11 de março, os visitantes poderão contemplar uma vista única do Edge, que já é considerado o mirante mais alto do Ocidente. O local ficará no 100º andar do edifício The Shops, no bairro Hudson Yards, em Manhattan.

O mirante terá uma altura de 344 metros e permitirá contemplar paisagens incríveis do lado Oeste de Nova Jersey e Nova York. Para chegar até o mirante, os visitantes terão que usar um elevador e, em seguida, uma escada.

Durante a visita, eles poderão aproveitar para tomar drinks no Champanhe bar, que estará no 100º andar. Além disso, por lá estará o Peak que terá restaurante, bar, café e um espaço de eventos.

Para aproveitar a experiencia, os turistas terão que comprar ingressos que estarão a venda no site do Edge. O valor para adultos é de US$ 36 (R$ 147), comprando online, e US$ 38 (R$ 156) comprando na porta. Crianças pagam US$ 31 (on-line) e US$ 33 no local.