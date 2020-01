Game Samurai Shodown chega ao Nintendo Switch em 25 de fevereiro

A SNK CORPORATION anunciou que já começou a pré-venda da versão para Nintendo Switch de Samurai Shodown. O titulo vai estar disponível a partir do próximo mês.

Além de um desconto de 10%, quem adquirir o jogo na pré-venda vai receber Samurai Shodown! 2, clássico do Neo Geo Pocket, totalmente grátis.

A mais recente versão mantém as mecânicas de luta com armas que a franquia ajudou a popularizar em 1993, assim como elementos tradicionais como o Rage Gauge e o Lightning Blade, que estão de volta junto com robusto elenco de lutadores, entre novos e outros já conhecidos dos jogadores.

Reprodução

Como revelado em comunicado, para completar, Hisame Shizumaru, de Samurai Shodown III, será incluído como personagem grátis.

O novo título para Nintendo Switch será lançado em 25 de fevereiro por US$ 49,99. Confira trailer de lançamento:

