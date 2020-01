Confira os programas de bolsas de estudo no exterior com inscrições abertas

Anualmente, diversas universidades, localizadas no exterior, abrem seus programas de bolsas para estrangeiros. São oportunidades únicas de estudar fora do país, aprender outro idioma, conhecer outra cultura e ainda se aperfeiçoar profissionalmente. Confira abaixo alguns programas que estão com inscrições abertas!

Estados Unidos

Até dia 1 de fevereiro, o Milepost One recebe as inscrições de estrangeiros interessados em estudar em alguma universidade dos Estados Unidos. O programa oferece bolsa integral em faculdade nos EUA e é voltado para estudantes com dificuldades financeiras. No total, são 25 bolsas com isenção total da matrícula e com cobertura de todos os custos.

Os cursos contemplados pelo Milepost One são em diversas áreas, como artes, humanidades, ciências naturais, ciências sociais e outras. Para participar do processo, o interessado deve comprovar renda familiar igual ou inferior a 125 mil dólares por ano. Também é necessário ser aprovado na Warren Wilson como estudante de graduação em tempo integral. Em seguida, será necessário preencher o formulário de candidatura especial para alunos estrangeiros.

Espanha

A Universidade de Jaén, na Espanha, recebe inscrições até 9 de abril para o seu programa de bolsa para graduação. O programa é direcionado aos estudantes estrangeiros que tenham o ensino médio completo e que tenham obtido uma média mínima de 7.

Além disso, é necessário ter proficiência em espanhol. A Universidade de Jaén oferece bolsas em diversos cursos e para participar é necessário realizar inscrição no site da instituição.

Itália

A Universidade de Bolonha, na Itália, está com inscrições abertas até 30 de abril para estudantes que desejam realizar um curso de graduação no país. O programa oferece dois tipos de bolsas. O primeiro é no valor 11 mil euros por ano e o segundo oferece a isenção das taxas acadêmicas.

As bolsas têm validade de um ano, mas podem ser renovadas. Para participar, o interessado deve realizar sua inscrição na plataforma Studenti Online.

Inglaterra

A Universidade de Westminster, em Londres, abrirá em fevereiro inscrições para bolsas que oferecem cobertura de todos os gastos. Para participar é necessário ter oferta de uma vaga de graduação em tempo integral da Universidade de Westminster.

O processo pode demorar. Dessa forma, é interessante que o estudante já faça a procura. Outro critério para participar do processo é ter um currículo do ensino médio com nota acima de 8.5. Os interessados devem realizar sua inscrição via correio (clique aqui e saiba mais)

Holanda

Até o dia 21 de abril, o programa Orange Tulip Scholarship receberá inscrições para 80 bolsas para brasileiros em 20 universidades da Holanda. As bolsas são tanto integrais quanto de ajuda custo em dinheiro, o valor pode chegar até 50 mil euros. Para participar, o estudante deve ter obtido notas excelentes no ensino médio e proficiência em inglês.