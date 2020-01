Aeroporto de Recife terá novos voos da Azul para Buenos Aires e Montevidéu

O Aeroporto de Recife, principal centro de conexões da Azul no Nordeste do país, terá novos voos internacionais já a partir de fevereiro. Com a companhia aérea, os passageiros da capital pernambucana e de toda a região nordestina poderão voar para Buenos Aires, na Argentina.

Como revelado em comunicado, serão quatro frequências semanais, com previsão de início em 21 de fevereiro, que vão ser operadas pelas aeronaves modelo Airbus A320neo, com capacidade para até 174 pessoas.

Em 04 de julho, a companhia começa a ligar o Recife à Montevidéu, no Uruguai. O voo será operado aos sábados, também com as aeronaves A320neo.

"Ainda pendentes de aprovação pelos órgãos reguladores da Argentina, as duas novas operações internacionais representam um marco na história da cidade e do estado, que passam a contar com frequências regulares e diretas para os destinos argentino e uruguaio. O início da venda de passagens para as novas rotas acontecerá após a homologação pelas autoridades argentinas", informou a empresa.

Com informações da Azul