5 sinais que podem indicar que você está em um relacionamento abusivo

Identificar um relacionamento abusivo nem sempre é simples. Por vezes as mulheres estão tão apaixonadas por uma pessoa que não conseguem perceber que a relação pode estar prejudicando o bem-estar emocional e físico. As amigas comentam que as atitudes dele, ou dela, não são bacanas, mas muitas acabam justificando por medo de perder a pessoa amada ou por outros motivos.

Contudo, é preciso estar atenta. O relacionamento abusivo pode começar com atitudes que podem ser compreendidas como sem importância e se tornar algo mais violento. Além disso, mesmo as atitudes “inocentes” podem acabam afetando a autoestima da mulher. Por isso, é essencial entender alguns sinais e saber identificá-los. A psicóloga Bianca Bortolini Ferreira do Amaral listou, para o portal da Prefeitura de Curitiba, alguns sinais. Confira!

1. Ciúmes excessivo

O parceiro, ou a parceira, não gosta que você se encontre sozinha com as suas amigas. Ele/ela ainda tem ciúmes dos amigos do gênero no qual você se relaciona. Quando você encontra com alguém, a pessoa fica mandando diversas mensagens e não deixa o encontro acontecer com tranquilidade.

2. Manipulação

Em todas as discussões, você sempre acredita que está errada de alguma forma. Mesmo sentindo que sua opinião é válida, você acaba a discussão sentindo que está louca. Inclusive, ele te chama muitas vezes de louca. Além disso, suas opiniões nunca são levadas em consideração pelo parceiro.

3. Controle financeiro

Você já não controla mais seu dinheiro. Quando deseja comprar algo, precisa pedir para ele. Se está desempregada ou é quem cuida da casa, ele é quem controla as finanças e você acaba dependendo dele para fazer qualquer coisa que exija recursos financeiros.

4. Chantagem emocional

Quando você diz não para algo, ele começa a se fazer de vítima, pois não aceita sua opinião. Com isso, você acaba se sentindo injusta, fazendo o que ele quer e deixando de lado seu verdadeiro desejo.

5. Invasão de privacidade

Ele tem todas as suas senhas das redes sociais e controla todas as suas conversas. Você simplesmente já não tem mais privacidade para conversar com amigos e parentes. Além disso, ele também tem todas as suas senhas de banco etc.

Por fim, vale lembrar que ainda há outros sinais que indicam que você está em um relacionamento abusivo. Caso tenha identificado algum nesta matéria, saiba que o mais recomendado é que procure ajuda de profissionais, como uma psicóloga, que te ajudarão a enfrentar a situação.