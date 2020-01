5 cursos gratuitos para quem deseja empreender

O Brasil é um país com alto potencial empreendedor. Somente em 2018, por exemplo, os brasileiros abriram mais de 2,5 milhões de empresas, segundo o Serasa Experian. Contudo, os resultados da abertura de empresa não são exatamente bons. Os dados do IBGE apontam que seis a cada dez empresas fecham em menos de cinco anos.

Diante disso, é interessante que os futuros empreendedores tenham conhecimentos suficientes para enfrentar os desafios de criar e consolidar o próprio negócio. Uma alternativa, por exemplo, é recorrer ao conhecimento disponibilizado online.

O Sebrae é uma fonte rica para quem deseja empreender, pois oferece diversos cursos online e gratuitos. Confira algumas opções!

1. Aprenda a empreender

O curso tem duração de 16 horas e é ideal para quem está abrindo um negócio. Durante as aulas, os alunos conhecerão as principais características que um empreendedor deve ter e ainda aprenderão os conceitos básicos sobre empreendedorismo, marketing e finanças.

2. Viabilidade do negócio

Quem deseja abrir uma empresa precisa saber identificar e controlar o custo do seu negócio. Com esse curso, de três horas, será possível aprender interferir em preços, tomar decisões estratégicas sobre a redução de gastos e ampliar a margem de lucro da empresa.

3. Como planejar o seu negócio

Um dos principais requisitos para conquistar um negócio de sucesso é o planejamento. Diante disso, é interessante investir tempo para entender como desenvolver um bom plano de negócio. Este curso do Sebrae pode ajudar.

Com duração de três horas, os alunos aprenderão os aspectos do planejamento que servem para nortear a atividade empreendedora. Eles ainda terão a oportunidade de aprender a aplicar as etapas para alcançar seus objetivos e metas.

4. Como se Tornar um Microempreendedor Individual

Quem deseja abrir um negócio com rendimento mensal de até 7 mil, não precisa se submeter ao processo burocrático de abertura de empresa. Basta, apenas, se tornar um Microempreendedor Individual (MEI). Nesse curso, de duas horas, o futuro empreendedor entenderá como o MEI funciona e como realizar o cadastro.

5. Como vender pela internet

A internet é um recurso poderoso para qualquer negócio, pois permite que a empresa consiga atingir seu público-alvo com muito mais simplicidade e baixo investimento. Sendo assim, é interessante que o futuro empreendedor entenda como utilizá-la adequadamente. Nesse curso, de quatro horas, será possível aprender utilizar a internet para aumentar a visibilidade e as vendas do seu negócio como MEI.