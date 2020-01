WhatsApp libera nova versão beta do app para o sistema operacional iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou recentemente uma nova versão beta do app para o sistema operacional iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a novidade foi disponibilizada na semana passada para os usuários.

Com o update, o app foi elevado para a versão 2.20.10.27, realizando alguns ajustes internos. Confira postagem:

WhatsApp Messenger beta 2.20.10.27 for iOS is now available for testing. Is the beta program open? NO, wait an announcement! https://t.co/qZkpuzdbn3 #WhatsAppBeta #iOS #Bot

100 bilhões

Mais de 100 bilhões de mensagens foram enviadas em 31 de dezembro de 2019 no aplicativo de mensagens WhatsApp.

O número foi confirmado oficialmente na semana passada pela plataforma. O app revelou que número quebrou todos os recordes anteriores.

Happy New Year! 🎊 Over 100 billion private WhatsApp messages were sent on December 31st 2019 around the globe 🌏 Breaking all records for most messages sent on WhatsApp in one day ever 👏🏼👏🏼👏🏼

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) January 3, 2020