Samsung apresenta nova linha de monitores gamers Odyssey na CES 2020

A Samsung apresentou nesta segunda-feira a nova linha de monitores gamers curvos Odyssey na CES 2020. A linha foi completamente reformulada tendo os gamers em mente, incluindo telas curvas e novos recursos de desempenho.

Os modelos — o G9, com 49″, e o G7, disponível em 32’’ 27″,— foram totalmente reprojetados e levam a imersão em jogos a outro nível. Ambos apresentam uma curvatura extremamente profunda. Eles são os primeiros a possuirem curvaturas 1000R de alto desempenho.

Como revelado pela Samsung, o desempenho do monitor foi certificado pela TÜV Rheinland, uma das principais organizações internacionais de certificação. Os gamers tiram proveito do tempo de resposta de 1 ms e taxa de atualização de 240 Hz, dando vantagem competitiva aos jogadores. Eles são compatíveis com NVIDIA G-SYNC e Adaptive Sync via DP1.4. Além disso, ambos os monitores foram redesenhados com uma visão totalmente nova de como deve ser a aparência de um monitor gamer.

As inovações técnicas focadas para jogos desses novos monitores levam em consideração as necessidades de velocidade, capacidade de resposta e distração mínima dos gamers, equipando-os com a melhor experiência de jogo possível. Confira detalhes:

Reprodução

G9 de 49″

O G9 é o primeiro monitor gamer de alta definição Dual Quad (DQHD; resolução de 5120×1440) do mundo a apresentar uma taxa de atualização rápida de 240 Hz, tempo de resposta de 1 ms, proporção de 32:9, curvatura profunda e imersiva de 1000R e pico de brilho de 1000 cd/m2. O aparelho conta com a tecnologia Quantum Dot combinada com um painel HDR1000 VA, para produzir cores realistas com detalhes vívidos. A combinação elimina distrações e lags, criando transições de tela ultrassuaves.

G7 de 32″ e 27″

O G7 tem os mesmos tempo de resposta e taxa de atualização rápidos, a tela curva profunda e o desempenho geral do G9, mas em tamanhos de 32″ e 27″. A alta resolução Quad do G7 (QHD; resolução de 2560×1440), a proporção de 16:9 e o painel HDR600 VA são complementados por um pico de brilho de 600 cd/m2. Além disso, a tela QLED do G7, com tecnologia Quantum Dot, fornece uma gama excepcionalmente ampla de reprodução de cores precisas, garantindo nitidez e clareza mesmo sob luz forte.

Como divulgado na CES 2020, o G9 e o G7 estarão disponíveis globalmente a partir do segundo trimestre de 2020.

Com informações da Samsung

