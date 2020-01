Mary e Alan: conheça o casal que passou 20 anos viajando sem dinheiro

Mary e Alan têm quase 80 anos. Os dois são casados e levaram a vida de uma forma muito diferente. Tudo começou em 1933 quando decidiram doar todos os seus pertences e bens, inclusive a casa. Na época, pegaram apenas algumas roupas e cairam na estrada. Ocorre que a viagem não teve um fim tão próximo. Eles passaram quase 20 anos viajando e mais interessante é que eles percorreram o mundo sem dinheiro.

“Vivíamos sem dinheiro, andávamos até nos oferecerem abrigo, jejuávamos até sermos alimentados. Você se deu a oportunidade de descobrir quem você é­, sem estar no medíocre sistema de pagamento de contas das 9h às 17h?”, enfatiza o casal.

A história dos dois, de tão interessante, virou um curta-metragem. A direção ficou por conta de Lucas Jatobá, brasileiro premiado no Australian Fashion Film Awards 2016 com o curta Love Yourself. Assista abaixo o curta de Mary e Alan!