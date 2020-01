5 lugares extraordinários no Brasil que todos deveriam conhecer

É comum que muitos brasileiros priorizem viajar para o exterior. Contudo, há lugares extraordinários no Brasil que são poucos explorados e que podem oferecer uma experiência enriquecedora.

O viajante pode, por exemplo, se aventurar em uma praia deserta e paradisíaca, se surpreender com um Canyon que se formou por conta de uma falha geológica ou até mesmo entrar em total contato com a natureza em regiões desconhecidas no Amazonas. Há ainda outras experiencias incríveis para desfrutar. Para provar isso, listamos 5 lugares que todos deveriam conhecer pelo menos uma vez na vida.

1. Península de Maraú (BA)

Um paraíso completo. Repleto de praias, cachoeiras, ilhas, lagoas e mirantes. A Península de Maraú, localizada na Bahia, é o lugar que faz qualquer pessoa pensar se está vivendo ou apenas sonhando.

Durante a maré baixa, o viajante pode aproveitar para curtir as piscinas naturais e observar os diversos tipos de peixes coloridos. Por tudo isso, quem conhece a região jamais esquecerá as paisagens contempladas.

2. Cânion do Poty (PI)

A Bordo no Canalão do Rio Poti – Piauí Posted by Cânion do Poti on Wednesday, November 8, 2017

Há milhares de anos, uma falha geológica resultou em um lugar capaz de deixar qualquer viajante sem fôlego. O Cânion do Poty, no Piauí, é ainda pouco conhecido, mas deveria estar no roteiro de todos os brasileiros.

O lugar parece uma obra de arte perfeita. Com cavernas, abrigos naturais e rochas milenares, o Canyon, além de surpreender os turistas, também é um lugar de estudo dos ecologistas.

3. Cachoeira El Dorado (AM)

Cachoeira do El Dorado – AM A mais alta queda d’água do Brasil com 353m. Posted by Forasteiros Viagens on Wednesday, April 6, 2016

Se o viajante conseguir vencer todos os desafios impostos pela natureza, terá o prazer de contemplar uma das maiores cachoeiras com queda livre do Brasil. Só que a jornada para chegar até lá não é nada simples. Será necessário explorar uma floresta densa e repleta de animais. Está preparado para isso?

4. Cachoeira do Covão (PI)

Quem observa pela primeira vez a Cachoeira do Covão, localizada do Piauí, terá a impressão de que ela é formada por diversos degraus de uma escada. Ocorre que suas rochas, de fato, são formadas por degraus e isso gera uma vista única.

5. Praia da Barra dos Remédios (CE)

Barra dos Remédios, praia deserta, que tem areia branquinha e é rodeada por dunas de todos os lados. Na Barra dos… Posted by Camocim Inesquecível on Wednesday, November 6, 2019

Quem procura beleza paradisíaca e solidão pode apostar em uma visita à praia da Barro dos Remédios, no Ceará. A região é deserta e conta com um cenário que mescla dunas móveis, uma rica fauna e um fabuloso encontro do mar com o rio.