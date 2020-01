Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 6 a 10 de janeiro

Mais uma semana de 2020 está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Semana de energias controversas, na qual se deve evitar cair em provocações com colegas de trabalho. Você decide cuidar mais da saúde para se sentir melhor. Seu signo é governado pelo fogo e isso o torna mais vaidoso e com disposição de atrair a atenção dos outros.

Deixe de lado a preguiça e este ano de 2020 será seu em tudo relacionado em eventos sociais e viagens.

Na quarta-feira, seus números da sorte são 00,19 e 27 e o vermelho e branco ajudam a atrair sorte. Este ano será um triunfo em tudo o que você decidir, mas não se deve cair na presunção e na arrogância. Serão dias de muita paixão com seu parceiro. Se você é solteiro, virá um amor do signo de ar que será muito compatível com você.

Touro

Semana para organizar tudo o que você fará este ano. Aproveite seu lado perseverante e que sempre alcança seus objetivos para avançar, só precisa tenha cuidado com sua instabilidade emocional.

Se você não estiver bem com seu parceiro, é melhor dar um tempo. Serão dias de pagamento de dívidas e novos inícios.

Você terá sorte nesta sexta-feira com os números 04, 21 e 77. Tente usar mais azul claro para atrair boas energias. Lembre-se de que seu signo se deprime com facilidade; por isso cuida da saúde e medite para sentir mais estável. Um amor do signo de Peixes, Leão ou Sagitário entrará em sua vida em breve.

Gêmeos

Você continuará com boa sorte e ajuda para avançar no trabalho. 2020 será o seu ano em termos de conseguir melhores empregos, então tente manter seu carisma e participe de todos os eventos que o convidarem.

Será um ano de criação e muito relacionado à imagem, especialmente quando se pensa em ter uma renda melhor. No amor, você deve aprender a ser mais paciente com seus parceiros e não cair em ciúmes infundados.

Você terá mais sorte em 11 de janeiro com os números 02,11 e 98; o azul e verde a atrair mais abundância. Um parente está procurando por você para ajudá-lo com um problema econômico. Com seu carisma você pode conseguir muitas oportunidades.

Câncer

Haverá muitas surpresas em sua vida. Finalmente, chega uma nova proposta de trabalho nova. Levará dias para atualizar alguns pagamentos. Você é muito constante e disciplinado em tudo que faz e em 2020 verá os resultados.

No amor, será um ano de dois amores ao mesmo tempo, mas é preciso para não ser apenas conquistador ou se desequilibrar com tantos sentimentos.

A sorte chegará até você na quinta-feira com os números 01, 22 e 89. Tente usar mais vermelho e laranja para atrair a abundância. Seu signo será mais compatível com Capricórnio e Escorpião. Nos negócios, você deve ter cuidado com o que assina e tentar ler bem os contratos.

Leão

Semana de sorte em tudo relacionado ao seu trabalho e novos projetos. Lembre-se de que você é um líder natural, mas também muito teimoso; portanto, não hesite em usar a inteligência e a iniciativa para crescer.

Novos projetos, especialmente artísticos ou políticos, sairão muito bem. Você terá sorte nesta terça-feira com os números 06, 55 e 42 e o branco ajuda a atrair abundância.

Você faz algumas compras de passagens e pretende sair de férias. Este ano, será uma expansão no local de trabalho; portanto, não pare, apenas controle sua natureza explosiva para não estragar o que alcançou. Um amor do signo de Capricórnio ou Virgem vai querer formalizar o relacionamento.

Virgem

Semana de pagamentos e análise de dívidas; tente iniciar um sistema de poupança neste ano e se organize. Nesta semana, mudanças importantes estão chegando no trabalho e, finalmente, seu profissionalismo será reconhecido.

Você terá sorte nesta sexta-feira com os números 07, 11 e 23. Você sairá com pessoas, mas sem qualquer compromisso firme.

Cuide mais da sua saúde; 2020 pedirá isso. Sua inteligência e entusiasmo o levarão a ter o sucesso que tanto deseja. Você analisará suas amizades e saberá como se afastar daquelas pessoas tóxicas que só procuram por você quando precisam de algo; aprenda a diferenciar interesse e amizade.

Libra

Semana de pressa para resolver algumas situações do ano passado. Seu signo é responsável e isso faz com que você seja sempre pressionado a cumprir as obrigações.

Você está em um estágio de transformação e mudanças positivas que atraem a prosperidade. Os librianos são idealistas, sonhadores e líderes, por isso se dão muito bem ao conviver com pessoas em cursos e trabalhos em equipe.

Com seu parceiro você permanece estável. Os solteiros podem encontrar alguém muito especial e seus signos mais compatíveis são Peixes, Áries e Touro. Você terá sorte na quarta-feira com os números 09, 88 e 24 e cores mais claras atrairão abundância.

Escorpião

Aproveite esta semana para começar tudo o que você tem em mente. No local de trabalho, você recebe respostas de chefes, então tente ter tudo em ordem e mantenha uma boa atitude.

É hora de cuidar da saúde e também do bolso, comprando apenas o que for necessário. Um amor proibido vai procurá-lo.

O escorpiano comprometido pode ser surpreendido com uma gravidez. O número oito governará seu signo em tudo o que você fizer e será um ano de muitos sonhos se tornando realidade.

Serão dias de muitos pagamentos e atualização de suas finanças. Você terá sorte na sexta-feira com os números 05, 44 e 31.

Sagitário

A organização ajudará na boa economia em 2020 e atrairá sucesso no local de trabalho. Sua capacidade de resolver problemas com inteligência o tornarão um grande líder social e de negócios.

Seus números da sorte durante esta semana serão 03, 22 e 89 e você terá sorte no sábado. Faça uma reforma em sua casa para atrair energias positivas.

Cuide dos problemas de ansiedade com responsabilidade e tente não pensar no que não tem solução. Tente usar amarelo para atrair sorte.

Capricórnio

Sua energia positiva é renovada e 2020 trará melhores oportunidades de trabalho e projetos. Seus melhores dias da semana são 7 e 11 de janeiro. Você terá muita sorte em questões financeiras, mas deve ter cuidado com perdas e roubos.

Neste mês, você receberá o verdadeiro amor de alguém do signo de Áries ou Câncer. Você pode viajar e será com seu parceiro. Um amor do passado o procurará. Você é muito popular entre seus amigos de trabalho e isso irá ajudá-lo.

Seus números da sorte são 17 e 29. Sua cor é azul e seu objetivo é superar qualquer problema pessoal.

Aquário

Semana de sentimentos e renovação pessoal. Você percebe que é hora de amadurecer e pensar no futuro. Seu objetivo esta semana será não ser rancoroso e começar a perdoar para não se carregar com energias negativas; lembre-se que o otimismo o ajudará a conquistar o que deseja.

Nesta semana, você terá chances positivas em questões de trabalho. Lembre-se que se envolver com pessoas que tem amor ao próximo pode ser muito significativo. Você ganha dinheiro extra para viajar.

Os comprometidos continuam com seu parceiro e podem falar em dar um passo no relacionamento. Sua maior compatibilidade é com Áries ou Escorpião. Sua cor é o branco.

Peixes

Desejos começam se tornar realidade em 2020. Você terá todas as boas energias para começar de novo e crescer profissionalmente. Nesta semana, uma viagem por motivos de trabalho pode acontecer. Você recebe várias surpresas agradáveis e um compromisso amoroso pode deixá-lo feliz.

Se você é solteiro, terá a oportunidade de renascer com amores do signo de Leão, Escorpião ou Sagitário. Eu recomendo que você não mude sua escolha com tanta frequência em assuntos comerciais, para não perder credibilidade.

Tente guardar dinheiro este mês para poder sair de férias em breve. Suas cores são o vermelho e dourado e seus números da sorte são 03, 44 e 21.