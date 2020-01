Como cuidar de plantas em um apartamento; veja 6 dicas

Não há desculpa. A falta de um quintal não te impede de ter um belo jardim dentro de casa. Basta deixar a criatividade florescer para aplicar técnicas que permitirão que a sua coleção de plantas vá além dos cactos.

Confira 7 dicas para cuidar de plantas em um apartamento.

Encontre a sua paixão

Benjamin Edwards/IKEA

Experimente o cultivo de novas espécies de plantas como uma terapia. É possível ter várias espécies, mesmo em um espaço reduzido. Basta comprar alguns vasos e, a partir de então, pesquisar como mantê-los vivos.

Escolha a sua espécie favorita

Benjamin Edwards/IKEA

Com o tempo, você vai descobrir o seu tipo de planta favorito e as espécies que podem viver no seu apartamento. A maioria delas são imbés, ótimas para se adaptar a ambientes fechados.

Procure a luz certa

Benjamin Edwards/IKEA

Ao decorar com plantas, decida o local da casa que funciona em termos de luz, umidade e frequência de rega. Então, é possível agrupar as espécies com necessidades semelhantes.

Personalize a sua selva

Benjamin Edwards/IKEA

Depois que as suas plantas crescerem, você poderá organizá-las em diferentes alturas para criar um efeito de selva. Coloque os vasos onde eles receberão a luz certa. Valem os cantos e até no alto.

Invista no kit certo

Benjamin Edwards/IKEA

Algumas plantas podem precisar de mais do que uma rega. Para garantir a quantidade certa de umidade, use um spray e um umidificador.

Experimente decorações de mesa

Benjamin Edwards/IKEA

Para criar um vaso inspirado em uma floresta, coloque musgo sobre a terra e finalize com uma bandeja decorada com pedras ou cristais.