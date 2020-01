Chile conquista o prêmio de melhor destino verde do mundo

Um país repleto de possibilidades e belezas, o Chile, mais uma vez, se destacou na premiação World Travel Awards, que é reconhecida como o Oscar do setor de turismo. O país conquistou o prêmio de melhor destino verde do mundo. A vitória ocorreu pela preservação de suas belezas naturais, como o deserto do Atacama, à patagônia chilena e seus diversos parques.

Além disso, os 4,5 mil km de belezas surpreendentes fizeram com que o Chile conquistasse, pela quarta vez, o título de “Melhor Destino de Turismo de Aventura do Mundo”, superando a tão aclamada Nova Zelândia.

“Estamos cheios de orgulho pelo país e pelos milhares de empresários e trabalhadores da indústria nacional de turismo”, declarou Monica Zalaquett, subsecretária de Turismo, ao portal Qual Viagem. “São prêmios extremamente importantes, um reconhecimento do trabalho realizado no Chile para desenvolver um turismo responsável, sustentável e inclusivo”, finalizou.