Astronauta da NASA registra impressionante sequência de imagens da Terra desde o espaço

Uma astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) registrou recentemente uma impressionante sequência de imagens desde o espaço.

From Zion National Park to the Grand Canyon, my new favorite thing on Earth is snow-covered red rock country. pic.twitter.com/X8IcB7wH52 — Christina H Koch (@Astro_Christina) January 3, 2020

Os registros foram divulgado pela americana Christina H. Koch no Twitter. Ela atualmente está a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI). Confira:

Costa Rica’s Pacific coast. From Witch’s Rock to Mal Pais to Pavones, the sun glint on the water tells the ocean’s story. #SwellFromSpace pic.twitter.com/pfO8t1tQji — Christina H Koch (@Astro_Christina) January 2, 2020

Lua

Também foi divulgado nas redes sociais outra foto espetacular. A imagem, captada por Christina H. Koch, mostra o nascer lunar. Confira o arquivo:

First moonrise seen from the @Space_Station in the decade we go back. pic.twitter.com/Z10wIxnOA5 — Christina H Koch (@Astro_Christina) January 2, 2020

LEIA TAMBÉM: