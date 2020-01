Acer faz lançamento ousado de três novos monitores de jogos Predator com exibição expansiva

A fabricante chinesa Acer fez lançamento ousado de três novos monitores de jogos Predator com exibição expansiva: o Predator X32 de 32”, o Predator X38 de 37,5”, e o Predator CG552K de 55”.

Em comunicado nesta semana, a empresa revelou detalhes dos novos produtos tecnológicos. Confira as novidades:

Monitor de jogos Predator X32

O Predator X32 de 32” vem com NVIDIA G-SYNC ULTIMATE para oferecer a experiência de jogo mais suave, bem como uma ampla taxa de contraste e paleta de cores estendida.

Com um painel de mini LED com redução da intensidade em 1.152 zonas locais com resolução (3840 x 2160) fornecendo brilho de até 1440 nits, o Predator X32 possui certificação VESA DisplayHDR 1400. Apresentando cores de 10 bits e uma precisão de cores notável de Delta E <1, ele cobre 99% do AdobeRGB e 89,5% da gama de cores Rec2020. A taxa de atualização é de 144 Hz.

Equipado com um painel IPS, ele proporciona ângulos amplos de visualização de até 178 graus. A base ergonômica aumenta o conforto da visualização com ajuste de giro e altura. Três portas HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 fazem com que seja moleza conectar outros PCs, e quatro portas USB 3.0 oferecem um hub conveniente para conectar controle de jogo, mouse e muito mais. Ele também vem com dois alto-falantes estéreos de 4W.

Predator X38: imersão em curvatura

A tela UWQHD+ (3840 x 1600) de 37,5” aumenta a imersão com uma curvatura de 2300R que amplia a visão periférica e, junto com um processador NVIDIA G-SYNC, produz uma experiência de jogo incrivelmente suave sem rasgos de tela ou atrasos. A certificação VESA DisplayHDR 400 garante excelente brilho, contraste e gama de cores, possibilitando que os clientes experimentem jogos AAA do jeito que eles devem ser vistos. Atingindo uma taxa de atualização de até 175 Hz (overclock) e tempo de resposta de 1ms GtG em overdrive, o Predator X38 consegue acompanhar o ritmo até dos games de ação mais exigentes.

Para aumentar o conforto da visualização, a base ergonômica permite que os gamers ajustem o monitor para encontrar a posição ideal de visualização com uma inclinação de -5 a 35 graus, giro de +/-30 graus, e ajuste de altura de 5,11”. A porta HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 permitem conexão com diversos sistemas, enquanto quatro portas USB 3.0 oferecem conexão rápida a periféricos e dispositivos. O monitor também vem com dois alto-falantes de 7 W que oferecem qualidade de áudio de 14 W.

Acer Predator CG552K:

O Predator CG552K chega com um painel OLED 4K gigante de 55” (3840 x 2160) com milhões de pixels individuais para fornecer qualidade de imagem."O painel é compatível com brilho de até 400 nits, enquanto a precisão de cores com Delta E <1 e a cobertura de 98,5% da gama de cores DCI-P3 oferecem cores realistas".

Ele aceita taxa de atualização variável (VRR) via HDMI para jogo suave em dispositivos suportados. Compatível tanto com Adaptive Sync quanto com NVIDIA G-SYNC, o Predator CG552K oferece uma experiência de jogo suave e ajuda os gamers a se manterem focados.

Um sensor de luz detecta o nível de iluminação do ambiente e ajusta automaticamente o brilho para aumentar o conforto visual. Com seu sensor de proximidade integrado, o Predator consegue detectar se há alguém dentro de seu alcance, sendo ativado quando alguém está próximo e entrando em modo de economia de energia quando a pessoa sai de perto. Com excelente conexão a uma ampla variedade de sistemas, os consoles e periféricos incluem três portas HDMI 2.0, duas portas DisplayPort v1.4, uma porta USB tipo C, bem como duas portas USB 2.0 e USB 3.0. Dois alto-falantes de 10 W fornecem 20 W de áudio dinâmico e faixas de luzes personalizáveis deixam o hardware com um visual mais bonito.

Com informações da Acer

