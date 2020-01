Os signos do zodíaco independentes e que não gostam de viver sob a sombra de outras pessoas

Alguns signos do zodíaco são independentes e não gostam de viver sob a sombra de outras pessoas. Portanto, eles sempre traçam seus próprios caminhos independente do que os outros pensam.

Confira:

Áries

Ele costuma agir e reagir de acordo com os seus impulsos e mesmo quando planeja algo, tende ser mais individualista e faz as coisas do seu jeito. Este signo sabe o que quer e não hesita em ir perseguir seu desejo.

Escorpião

O escorpiano deseja com intensidade e sempre quer ir além do esperado. Por isso, este signo costuma traçar seu caminho sob suas próprias leis, sem abrir nem um pouco mão do controle – que inclusive pode se estender a outras pessoas e atrapalhar sua forma de se relacionar.

Capricórnio

Quando descobre o caminho que deseja seguir, o capricorniano é tenaz, colocando empenho e se esforçando para alcançar sua meta. Este signo tende a buscar a realização pessoal e pode ser bastante ambicioso, projetando e construindo o futuro que deseja.