Os signos do zodíaco que nunca seriam amigos do ex

Terminar um relacionamento nunca é fácil, ainda assim algumas pessoas podem lidar com isso muito bem e até conseguir manter a amizade. Infelizmente, para alguns signos do zodíaco isso é realmente impossível.

Confira os cinco signos do zodíaco que jamais seriam amigos do ex:

Áries

O ariano não tem nenhuma vontade de ser amigo do ex, muito pelo contrário: ele quer mesmo é competir para ver quem dá a volta por cima e supera o relacionamento fracassado primeiro.

Leão

Para o leonino, tudo é questão de amor próprio. Ele possui um ego difícil de ser abalado e dá muito valor para si mesmo. Por isso, ele não arriscaria ver o ex com um novo amor e ficar como “o derrotado” da turma.

Escorpião

Por causa do ciúme e do seu lado impulsivo, o escorpiano prefere manter o ex longe – mesmo que ele dê algumas stalkeadas de vez em quando.

Reprodução / Giphy

Capricórnio

O capricorniano é rancoroso e não esquece as mancadas de ninguém, muito menos de um ex. Eles podem até tentar manter a amizade, mas isso não será nada saudável.

Aquário

O aquariano gosta de fugir das emoções e dos dramas. Por isso, ele vai tentar acabar com os vínculos o mais rápido possível. Eles realmente não fariam nenhum esforço para manter contato com o ex.