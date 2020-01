Aprenda a montar uma linda mesa para o verão com estas dicas

O verão é a temporada perfeita para reunir os amigos e a família. Experimente estas dicas para decorar a mesa da reunião de um jeito simples e bonito, com cores e flores da estação.

Escolha um tema

Nato Welton/IKEA

Comece colocando uma base neutra. Uma toalha de mesa branca de algodão parece leve e ajuda a colocar em foco as louças e a decoração. Se uma grande peça central não é o seu estilo, use mini vasos espalhados ao longo da mesa. Use apenas alguns raminhos em cada vaso para manter as coisas simples.

Misture as louças

Nato Welton/IKEA

Não importa se você não tem conjuntos de pratos e tigelas, ou seja, não há problema se as coisas não combinam perfeitamente. Dê um toque de estilo à sua mesa com uma mistura das suas louças favoritas. Isso vale para copos, pratos e xícaras.

Personalize os lugares

Nato Welton/IKEA

Finalize com um toque personalizado para cada convidado. Que tal decorar com a flor favorita deles? Em vez de comprar um buquê de flores frescas, você pode usar flores artificiais de caule único que podem ser reutilizadas em outras ocasiões.

Da mesa para o sofá

Nato Welton/IKEA

A refeição foi ótima, e ninguém quer ir para casa. Então leve os seus convidados para o sofá. Use uma bandeja para levar bebidas para a sala, onde todos passam o resto do dia.