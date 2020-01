4 sucos para perder barriga rapidamente

Chegou 2020 e, se você precisa limpar o seu corpo dos excessos do Natal e do Ano Novo, temos os sucos mais eficazes. Eles ajudam a eliminar as toxinas e os desconfortos causados pela comida e pelo álcool.

Suco de abacaxi com linhaça e laranja

Ingredientes

1 colher (sopa) de linhaça

Suco de 2 laranjas

1 colher (sopa) de mel

1 fatia de abacaxi

1 ramo de aipo

Modo de preparo

Deixe as sementes de linhaça descansarem no suco de laranja por 4 minutos. Despeje todos os ingredientes e bata.

Suco de ameixa com mel

Ingredientes

1 colher (sopa) de mel

1 maçã

1 xícara de água

6 ameixas

Modo de preparo

Junte todos os ingredientes na água. Você pode beber o suco frio e com o estômago vazio.

Suco de mamão com linhaça

Ingredientes

1 colher (sopa) de linhaça

1 colher (sopa) de mel

1 xícara de mamão picado

2 colheres (sopa) de aveia

2 xícaras de água

Modo de preparo

Deixe a linhaça descansar em um copo de água por 4 minutos. Adicione a mistura no liquidificador e despeje o mel, o mamão e a aveia. Bata até obter uma mistura homogênea e tome o suco com o estômago vazio.

Suco de maçã com cenoura

Ingredientes

1 maçã

1 ramo de aipo

3 cenouras

Suco de 2 limões

Modo de preparo

Bata os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Tome o suco de manhã.

Fonte: Nueva Mujer