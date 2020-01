Numerologia e o Amor: as previsões para janeiro de 2020

As previsões para janeiro de 2020, segundo a numerologia, sobre o amor oferecem questões personalizadas. Por isso, trazem sugestões para solteiros e comprometidos com base no seu Ano Pessoal, seu Trimestre Pessoal e seu Mês Pessoal.

Para saber seus números e ver as suas previsões para janeiro de 2020, faça o seguinte:

As previsões para janeiro de 2020 que trago aqui indicam as principais oportunidades e desafios que você pode viver nos relacionamentos. Mas vale lembrar que para análise mais profunda do seu momento afetivo é indicado consultar a versão completa das previsões numerológicas.

Janeiro é marcado pelos números 4 (Ano Universal) e 5 (Mês universal) e, por isso, pode ser um mês – coletivamente falando – de crise nas estruturas que representam segurança na nossa vida.

Mudanças econômicas.

Acidentes e imprevistos que abalam as bases sociais.

Necessidade de adaptação para haver progresso naquilo que até então era considerado estável e já comprovado como tradicionalmente correto.

Afinal, o 5 aponta para essas novidades, surpresas e inesperados que abalam a solidez da tradição e do seguro representada pelo simbolismo do 4. Desse modo, as previsões para janeiro de 2020 apontam para significativa reestruturação será necessária para o avanço e a mudança construtiva.

Ano Pessoal 1 – Trimestre Pessoal 1 – Mês Pessoal 2

SOLTEIROS

O potencial de começar está forte por você se encontrar tano no Ano Pessoal quanto no Trimestre simbolizados pelo número 1. É o momento de buscar o novo.

Portanto, como em janeiro você está num ciclo muito favorável para se relacionar, uma vez que o Mês Pessoal 2 é propício a estabelecer parcerias, tem pela frente a possibilidade de iniciar um relacionamento afetivo.

As previsões para janeiro de 2020 indicam que haver certo conflito entre estar junto e curtir mais a sua própria companhia para ter autonomia de dedicar-se exclusivamente a seus projetos pessoais poderá ser sentido por você neste mês.

Dividir bem o seu tempo entre você e o outro será essencial.

COMPROMETIDOS

Neste mês, você se perceberá querendo direcionar sua vontade para seus próprios projetos pessoais. Muitas ideias, muita disposição e muito ímpeto para fazer e acontecer ao lidar com novas experiências e desafios.

E isso pode tirar bastante de seu tempo ao amor. Todavia, o Mês Pessoal 2 assinala que a pessoa parceira e o vínculo de vocês demandarão atenção e dedicação. Portanto, saber conciliar sua vida pessoal (profissional) e afetiva será essencial.

Tenha a disposição em dialogar e entrar em acordo com seu par para dividir bem seu tempo entre você e a relação.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 3

SOLTEIROS

Eis um mês bastante favorável ao amor. Porque você se encontra num ciclo que une números associados ao romantismo: o 3 e o 2. Consequentemente, você poderá aproveitar a tendência de se socializar mais nesSe período, transmitindo mais encanto, magnetismo e sedução (conforme mostrado pelo 3 de seu Mês Pessoal), a fim de atrair alguém e iniciar uma parceria afetiva.

Afinal, você está começando o Ano Pessoal 2, o qual é propício para relacionamentos. E ainda está no Trimestre Pessoal 2, que reforça a disposição em estar em boa companhia e desfrutar o prazer da vida a dois.

COMPROMETIDOS

Você inicia um ano que demandará muita dedicação ao relacionamento amoroso. Muito diálogo e disposição em ajustar certas divergências que estarão mais notórias entre você e seu par.

Como em janeiro você se encontra no Mês Pessoal 3, você talvez ainda não queira ver os detalhes que precisam de resoluções e harmonizações.

As previsões para janeiro de 2020 sugerem que você pode preferir ver o lado bom da relação e querer desfrutar de bons momentos ao lado da pessoa parceira. É um mês para se divertirem, demonstrar mais romantismo e curtir o amor intensamente, inclusive em termos sexuais.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 5

SOLTEIROS

Você se deparará com certo conflito: estabelecer um vínculo sério e consistente a longo prazo x não se comprometer afetivamente. O lado desejoso de uma relação pode prevalecer, pois o número 4 está repetido tanto no Ano Pessoal quanto no Trimestre Pessoal.

Então, por meio de uma viagem, curso ou uma experiência nova e diferente (Mês Pessoal 5) você pode encontrar alguém para começar a construir uma vida a dois repleta de segurança e companheirismo.

COMPROMETIDOS

Tendo em vista que o 5 (de seu Mês Pessoal) é muito favorável para tirar férias, viajar, ter menos compromissos, você pode estar com a pessoa parceira e a família (seja a sua, de seu par ou a que constroem) nesse clima mais livre, leve e solto.

Se ainda não formalizou o vínculo com a pessoa com a qual se relaciona, este é um mês excelente para essa meta.

As previsões para janeiro de 2020 apontam que o 4 (de seu Ano e Trimestre Pessoais) é excelente para formalizações e o 5 de seu Mês Pessoal é ótimo para mudanças e novidades.

Claro que também poderá enfrentar alguma crise familiar, residencial ou profissional que demandará um jogo de cintura para se adaptar a esse evento, dando e recebendo amparo da pessoa parceira para realizarem uma mudança que impactará a relação.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 6

SOLTEIROS

Por um lado, o romantismo está no ar, assim como pode haver maior carência em função do desejo mais forte de amar e receber amor (conforme a simbologia do 6 de seu Mês Pessoal). Por outro, há também vontade intensa de ser livre, de manter a liberdade e de não se comprometer seriamente com ninguém (o 5 de seu Ano e Trimestre Pessoais).

Você poderá aproveitar a tendência experimentadora do 5 e, por meio de uma viagem ou curso, conhecer alguém pelo qual irá se apaixonar. E desejará se relacionar. Daí será importante estar junto com alguém sem perder sua independência, ter espaço para si e para o outro.

Dividir o tempo entre seus próprios interesses e as demandas da vida a dois vai ser importante. Só tenha atenção para não idealizar demais uma relação ou pessoa perfeitas e usar a justificativa de manter sua liberdade apenas para não correr o risco de se decepcionar no amor.

COMPROMETIDOS

Janeiro pode ser um mês em que você depara com fortes insatisfações com a pessoa parceira. e em que pode haver expectativas bem exigentes de alterações para uma vida a dois mais estimulante e prazerosa. Ou alguma crise externa, viagem, imprevisto na família ou mudanças demandando muito diálogo entre você e seu par, a fim de se adaptarem às novidades e implantarem uma rotina diferente e mais satisfatória.

Em vez de “chutar o balde” impulsivamente, tal como querendo terminar logo a relação para não ter de lidar com certas dúvidas, incertezas e angústias, tente conversar e estabelecer acordos que trarão melhorias e progresso para o relacionamento de vocês.

Mas se já queria colocar fim ao vínculo, as previsões para janeiro de 2020 indicam que é um excelente período para a separação.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 7

SOLTEIROS

Você poderá deparar com um conflito entre a necessidade de ficar mais na sua (representada pelo 7 de seu Mês Pessoal) e de companhia (conforme o 6 de seu Trimestre e Ano Pessoal aponta).

Também estará refletindo bastante a respeito do amor. Porque o 7 é um número que representa os questionamentos geradores de um olhar mais profundo. Então, investigue bem quais são as maiores barreiras para você se envolver afetivamente.

O medo da traição, do abandono, de não ser compreendido(a) pelo outro?

O receio de se decepcionar e se desiludir?

Enfim, valerá a pena você dedicar tempo e energia para compreender melhor as limitações e as inseguranças de se relacionar, ainda mais que poderá ter a oportunidade de criar uma maior intimidade com alguém ao iniciar um vínculo afetivo neste mês de janeiro.

COMPROMETIDOS

Seu desejo por um vínculo mais estreito com o seu par estará elevado. Do mesmo modo, suas exigências e expectativas quanto a viver um nível mais lindo de companheirismo e romance com a pessoa parceira estarão elevadas.

Diante da decepção de não ver a perfeição na relação com seu par, você poderá se fechar emocional e fisicamente. Distanciar-se de quem você se relaciona. Em vez de se trancar, procure dialogar a respeito do que vem lhe insatisfazendo no dia-a-dia e na forma que vocês estão dando e recebendo amor.

Procurem enxergar quais as barreiras e desafios precisam ser superados para alcançarem um novo nível de intimidade e de união.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 8

SOLTEIROS

O medo de amar e, ao mesmo tempo, o desejo por um vínculo intenso repleto de intimidade podem ser percebidos por você com muita clareza neste mês de janeiro. Porque o potencial objetivo do 8 (de seu Mês Pessoal) é direcionado para essas questões mais profundas, tais como receios e anseios de amar do 7 (de seu Ano Pessoal e Trimestre Pessoal).

Sendo assim, valerá a pena encarar com maturidade quais limitações e fantasmas te impedem de se entregar a alguém e ser feliz no amor. Porque a faceta realizadora do 8 pode justamente ser aproveitada na concretização de um vínculo íntimo neste período de sua vida.

Daí vai ser importante não apenas perceber como vencer esses desafios na hora de se relacionar.

COMPROMETIDOS

Questões materiais (tais como profissionais, financeiras) e familiares poderão influenciar na vida a dois neste mês de janeiro. Por exemplo, maiores responsabilidades e deveres gerando travamento sexual ou menos tempo para o amor.

Daí a importância de dividir bem o seu tempo entre tais exigências práticas (representadas pelo 8) e o descanso (conforme o 7 de seu Ano e Trimestre Pessoais aponta).

Assim poderá tanto dar conta das árduas tarefas e compromissos, quanto de criar um novo nível de intimidade com a pessoa parceira. Se você ainda não formalizou o vínculo com seu par, este período é excelente para esse objetivo.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 9

SOLTEIROS

O passado bate à sua porta. Seja por meio do reencontro com alguém ou pelas lembranças de uma relação, será fundamental você aproveitar essa fase de retorno para colocar um ponto final em certas pendências afetivas.

Dizer não às investidas de um(a) ex, desapegar-se de alguém (que exerce influência em você, tal como lhe atrapalhando de se abrir para um novo amor) ou simplesmente fazer um balanço a respeito de sua vida amorosa nos últimos anos são situações que podem ser vividas neste mês.

O objetivo é compreender, ressignificar e perdoar, de modo a colocar fim a um ciclo e se abrir a um novo ciclo em termos afetivos.

COMPROMETIDOS

A força realizadora do 9 (de seu Mês Pessoal) e do 8 (de seu Ano e Trimestre Pessoais) pode representar um mês impactante na sua vida, no sentido de realizar algum grande sonho, no caso, em termos afetivos. Ou seja, noivar, se casar, ter um filho, comprar um imóvel ou fazer uma viagem emocionante com seu par, segundos as previsões para janeiro de 2020.

A conjugação desses números em janeiro também aponta para a tendência em finalizar um ciclo no modo de lidar com o dinheiro e o trabalho, a fim de ter melhores condições ou mais tempo para viver o amor de forma mais romântica e madura.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 1

SOLTEIROS

Esse é um período que poderá conhecer uma pessoa nova, tanto em termos de idade (ou bem jovial) quanto de diferente. E esse contato pode ser bem intenso, tal como uma paixão à primeira vista.

Todavia, para começar um relacionamento com esse alguém, será fundamental você resolver alguma pendência com um(a) ex, nem que seja simplesmente se desapegando, deixando essa história no passado. Também pode haver conflito entre dedicar-se a algum projeto e seguir seu ímpeto romântico para se envolver afetivamente, ou seja, Iindependência x compromisso amoroso.

Ter tempo para defender alguma causa, levantar uma bandeira, desenvolver um projeto, bem como para uma história de amor emocionante será fundamental.

COMPROMETIDOS

Esse é um período em que você poderá sentir certo conflito entre a sua necessidade de dedicar-se a si, a seus próprios projetos pessoais e a demanda da pessoa parceira. Dividir bem o tempo entre você e a vida a dois será fundamental.

Também poderá ser um mês bem marcante em termos da necessidade de mudança significativa no seu relacionamento. Um ciclo se encerra e um novo se apresenta, tudo em prol da renovação da maneira de dar e receber afeto entre vocês.

Yubertson Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

[email protected]