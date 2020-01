A má impressão que cada signo do zodíaco costuma transmitir

As primeiras impressões ficam, mas nem sempre expressam a verdade. Por isso, é comum conhecer alguém, fazer uma ideia desta pessoa e depois descobrir que você estava muito enganado.

Confira hoje qual é a má primeira impressão que se seu signo costuma passar:

Áries – Agressivo

Você pode até ser tranquilo, mas quando preciso expressar sua opinião ou entra em uma competição, pode ser muito apaixonado. Por isso, algumas pessoas costumam achar que, na verdade, suas atitudes são agressivas.

Touro – Superficial

Seu signo gosta de coisas belas e também pode ser refinado. É possível que em um primeiro momento, as pessoas achem isso superficial. No entanto, elas ainda não descobriram que esse aspecto da sua personalidade não é somente estético e também se refere a coisas mais profundas, como a arte.

Gêmeos – Presumido

Algumas pessoas podem pensar que você conta vantagens e é inconveniente por conta da sua grande expressividade em dizer o que pensa, falar sobre si mesmo e gostar de assuntos mais intelectuais.

Câncer – Complicado

O canceriano costuma levar tudo pelo lado do coração e pode ser muito sincero sobre o que pensa ou sente. Isso faz com que os outros pensem que eles são difíceis de lidar, o que nem sempre é verdade, já que este signo costuma amar as pessoas como elas são.

Leão – Antipático

Você é territorial e desconfia das pessoas que não conhece. Essas características podem acabar dando a impressão de alguém antipático e que também dispensa a simpatia dos outros. Uma vez que você deixa de se sentir na defensiva e se mostra mais relaxado, as pessoas mudam de opinião.

Virgem – Fechado

As pessoas podem achar o virginiano, que também costuma ser mais reservado ou desconfiado, alguém que não está aberto para conhecer gente nova. A verdade é que, apesar de parecer sério, este signo gosta bastante de se divertir e nesses momentos pode ser muito simpático.

Libra – Irresponsável

Por não ser a melhor pessoa para tomar decisões sérias e adorar viver a vida sob a energia de “festa”, o libriano pode parecer alguém irresponsável. No entanto, quando as pessoas o conhecem descobrem que este signo é sensível e perceptivo a necessidade das outras pessoas.

Escorpião – Briguento

O escorpião vai partir para a briga se for preciso e pode parecer alguém tenso para aqueles que ainda não conhecem seu lado generoso e que aprecia a tranquilidade.

Sagitário –Volúvel

Algumas pessoas podem achar que o sagitariano muda de opinião a todo o momento. A verdade é este signo está constantemente reavaliando suas atitudes e buscando novas experiências, por isso ele parece estar sempre em transição.

Capricórnio – Soberbo

Os capricornianos são pessoas dedicadas ao crescimento e podem dar muita importância ao trabalho. Para quem não entende esse seu lado, eles podem acabar passando a impressão de que são excessivamente orgulhosos e até arrogantes ao contar suas vantagens.

Aquário – Frio

O aquariano possui um coração compassivo e generoso, mas especialmente no que desrespeito ao amor, é uma pessoa difícil de conquistar. Por isso, quase sempre alguém acaba o achando frio e menos atento do que ele realmente é.

Peixes – Fraco

O pisciano é sensível e não costuma impor sua presença e opiniões. Isso faz com que algumas pessoas se enganem e pensem que eles são fracos e sem personalidade. Tudo isso perde o sentido quando as relações se estreitam e você descobre que este signo habita um mundo de sentidos aguçados que exige valentia.