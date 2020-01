Os signos do zodíaco que não têm medo de demonstrar interesse

Quando se interessam romanticamente, alguns signos do zodíaco costumam demonstrar e não ter medo de revelar o desejo pelo outro.

Confira quais são:

Áries

Este não é um signo que deve ser lido nas entrelinhas. O ariano é o que é, e se ele está interessado em você, não hesitará em informar. Você não precisa fazer esforço, é só deixar as coisas seguirem seu rumo.

Câncer

Mesmo podendo ser cuidadoso no início, o canceriano corresponde com atenção e até elogios quando está realmente interessado. Ele tende a demonstrar ainda mais suas intenções quando percebe que ambos estão na mesma sintonia e com os mesmos objetivos.

Escorpião

Quando o escorpiano está interessado e acha que o outro também se interessou, não teme ser direto e dar o primeiro passo. Comentar fotos, dar likes e match é uma forma de demonstrar que está a fim, mas ele pode pular fora se não sentir reciprocidade.