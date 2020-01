Confira os fenômenos astronômicos que acontecerão em 2020

Além do eclipse total do Sol e de uma série de superluas, o calendário astronômico de 2020 também prevê uma intensa quantidade de chuvas de meteoros pela Terra.

Um deles é a chuva Perseidas, também conhecida como Lágrimas de São Lourenço. O evento acontece em diversos períodos do ano, como em janeiro, abril, maio e junho. No entanto, os dias mais esperados do fenômeno serão 12 e 13 de agosto, quando a quantidade de estrelas cadentes será mais intensa.

Outro espetáculo será a chuva de meteoros Geminídeas. Ela, por sua vez, acontece apenas uma vez por ano na Terra, em dezembro.

No pico do fenômeno, é possível ver até 120 estrelas cadentes por hora no céu, caso estiver limpo. O evento deverá ocorrer entre os dias 13 a 15 de dezembro deste ano.

Outro evento previsto para 2020 é a Lua Azul, que ocorrerá na noite do dia 31 de outubro. O fenômeno acontece uma vez a cada dois ou três anos, mas a próxima vez que o evento acontecerá no Halloween será somente em 2039.

A superlua, por sua vez, será no dia 9 de março, o evento acontece quando o satélite natural está mais próximo do planeta e em fase da lua cheia. Neste ano, o evento acontecerá também nos dias 7 de abril e 9 de maio.

No final do ano, em 21 de dezembro, haverá uma super conjunção de Júpiter e Saturno, ou seja, quando suas órbitas estarão mais próximas da Terra, podendo observar os dois planetas sem ou com um telescópio.

De acordo com a Royal Astronomical Society of Canada, a última vez que os dois gigantes estiveram tão próximos da Terra foi em 1623.