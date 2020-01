Satélite da NASA captura imagem do sol com diferentes comprimentos de onda

O satélite de Observação dinâmica do sol da Nasa capturou nesta quarta-feira fotos do sol, mas em diferentes comprimentos de onda.

Segundo a Agência Espacial Americana, o sol emite luz em várias cores diferentes, mas nos só conseguimos enxergar a olho nu a cor amarela. O satélite, com filtros adequados, consegue enxergar as demais variações.

As imagens, de acordo com a NASA, ajudarão a entender as causas das variações solares e seis impactos na terra.

Veja as imagens abaixo:

“New year. New me.” — the Sun. ☀️

Today, our Solar Dynamics Observatory satellite captured these images of our closest star in different wavelengths. Discover how this helps us understand the causes of solar variability and its impacts on Earth: https://t.co/mCdMu9NH8l pic.twitter.com/S2EeGjgqlL

— NASA (@NASA) January 1, 2020