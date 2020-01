Decoração: 5 ideias para criar uma coleção em sua casa

Criar composições é divertido e gratificante, já que traz a beleza que faltava para a sua casa. Como você cria a coleção depende de você. Do grande ao pequeno, do colorido ao monocromático, confira 5 ideias para criar uma coleção na sua casa:

Pense em um tema

Debi Treolar, Sandra Werud, Johan Månsson, Mats Ekdahl, Oskar Falck, Daniel Wester/IKEA

Se você ainda não tem uma coleção, comece com esta dica. Independentemente do estilo dos itens que farão parte do seu acervo, siga um tema (no exemplo, cavalos). É ele que causará o impacto.

Aposte em prateleiras

Debi Treolar, Sandra Werud, Johan Månsson, Mats Ekdahl, Oskar Falck, Daniel Wester/IKEA

Crie um lar para as suas lembranças. Assim como o tema, você pode optar por um esquema de cores, um estilo ou um período de tempo. Qualquer uma dessas alternativas garante um resultado bonito.

Use recipientes transparentes

Debi Treolar, Sandra Werud, Johan Månsson, Mats Ekdahl, Oskar Falck, Daniel Wester/IKEA

Se você gosta de colecionar coisas frágeis, como conchas, ou pequenas, como pérolas, use um pote de vidro para guardá-las. Juntos, esses objetos criam um grupo bonito e ficam ainda mais preciosos.

Agrupe os objetos parecidos

Debi Treolar, Sandra Werud, Johan Månsson, Mats Ekdahl, Oskar Falck, Daniel Wester/IKEA

Crie uma cena de natureza morta com os seus vasos, por exemplo. Ter uma monte de coisas quase iguais é interessante e gera o tipo de toque final de que uma casa precisa.

Exiba os itens do dia a dia

Debi Treolar, Sandra Werud, Johan Månsson, Mats Ekdahl, Oskar Falck, Daniel Wester/IKEA

Por que não criar uma prateleira na cozinha que faça você sorrir? Ou agrupar os seus vidros favoritos por cor para criar algo impactante? Olhe ao seu redor e encontre objetos que podem ser reunidos em belas coleções.