NASA detecta asteroide que passará próximo à terra no primeiro dia do ano

A Agência Espacial Americana (NASA) detectou um asteroide, de tamanho mediano, que passará próximo à terra no primeiro dia do ano.

Conforme o estudo de pesquisa, a passagem do corpo celeste ocorrerá amanhã, 1º de janeiro de 2020 (Feriado de quarta-feira).

Denominado oficialmente como '2019 YK', o objeto espacial tem cerca de 80 metros de diâmetro (tamanho estimado).

No entanto, ainda de acordo com informações da NASA, a aproximação do asteroide não representa perigo para o nosso planeta.

LEIA TAMBÉM: