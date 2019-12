Estas são as vitaminas e os minerais que você deve consumir para ter cílios grandes e mais bonitos

Todos sonham em ter cílios longos, porque eles fazem os olhos parecerem mais sensuais e intensos. Por sorte, existe uma maneira simples de fazê-los crescer naturalmente. Além dos cuidados básicos, há uma dieta eficaz.

Biotina

Essa vitamina ajuda a manter o cabelo hidratado e acelera o crescimento dos fios — o que também funciona com os cílios. Se você consumi-la constantemente, verá o efeito. Ela pode ser encontrada no brócolis e no espinafre e em ovos, nozes, carnes e peixes.

Cálcio

Além de fortalecer os ossos e os dentes, este mineral estimula a produção de cabelos e ajuda a crescer os cílios. Você pode encontrá-lo na couve, no leite, no queijo, no repolho, no brócolis, no iogurte e nos peixes.

Vitamina C

Esta vitamina atua como antioxidante e livra o organismo dos danos causados ​​pela poluição, pelo cigarro e pelos raios ultravioleta. Além disso, aumenta a produção de colágeno. A vitamina C pode ser encontrada em frutas e legumes como limão, laranja e pimentão vermelho.

Fonte: Nueva Mujer