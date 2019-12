Bronzear sim, queimar nunca! Veja como garantir a marquinha sem danificar sua pele

A busca pelo bronzeado perfeito no verão exige cuidados, principalmente com receitas caseiras. Médicos alertam para o risco da exposição ao sol sem proteção ou com produtos usados indevidamente.

A funkeira Anitta mostrou ao mundo um costume bem carioca no clipe Vai Malandra. O biquíni de fita isolante é um facilitador do bronzeado e define bem a marquinha na pele.

O que era moda na comunidade alcançou a areia. Na praia de Ipanema o serviço é personalizado e acompanhado de pequenos luxos, como spa para os pés e água para refrescar.

A Dani Bronze oferece o serviço na praia com custo de R$ 70, incluindo o biquíni completo de fita isolante. Para acelerar o bronzeado ela usa creme a base de parafina e beterraba nos clientes, que além de tudo promete disfarçar as estrias.

Mas e a preocupação com a saúde? Dani garante que o serviço evita muito tempo de exposição ao sol, mas médicos fazem um alerta.

“O problema não é ficar no sol, mas se queimar, se expor demais”, pontua Dra. Caroline Brandão, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Confira as dicas na matéria completa a seguir: