5 vantagens de comer pipoca

Você provavelmente relaciona pipoca com diversão. Afinal, quem não come uma tigela enquanto assiste a um filme? Mas o fato é que ela é muito boa para a saúde. Estas são as cinco vantagens de comê-la regularmente:

Ajuda a digestão

A pipoca é recomendada para pessoas com prisão de ventre ou com vontade de perder peso porque é rica em fibras. Isso favorece a digestão e, consequentemente, regula os movimentos intestinais.

É antioxidante

A pipoca também possui um alto teor de vitamina E, um nutriente com função antioxidante, responsável por prevenir os danos celulares.

De acordo com estudos recentes, considera-se que eles podem retardar o envelhecimento e o aparecimento de rugas e de manchas no corpo.

Combate vírus

Acredite ou não, entre as suas propriedades estão altos níveis de vitaminas de A a K, além de uma variedade de minerais que aumenta as defesas. Então, ela permite que você se defenda contra vírus como o da gripe.

Previne doenças cardíacas

O consumo frequente de pipoca também reduz o colesterol ruim, o que pode evitar pressão alta e doenças cardíacas.

Pode ser incluída em qualquer dieta

A pipoca tem poucas calorias, por isso não representa um perigo para as dietas. Mesmo as pessoas com diabetes podem consumi-las, pois equilibram a glicose e a insulina (hormônio que regula o açúcar no organismo).

Como você pode ver, a pipoca faz parte dos lanches mais saudáveis, desde que sejam preparados em casa, com pouco sal e óleo.

Fonte: Nueva Mujer