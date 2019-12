Os signos do zodíaco que parecem confiar, mas no fundo ainda guardam desconfiança

Quando o assunto é confiança, alguns signos do zodíaco sempre ficam com um "pé atrás" e acabam guardando desconfiança mesmo quando demonstram acreditar na lealdade do outro. .

Confira os signos que costumam "confiar desconfiando":

Áries

O ariano pode se deixar levar pelos seus momentos de paixão e intensidade, mas ele nem sempre confia tão fácil em alguém. Este signo é analítico e costuma ficar em alerta para qualquer sinal que possa parecer estranho. A sua postura é desta forma por conta da sua vontade de estar sempre em primeiro lugar e de ser valorizado.

Câncer

O canceriano possui um grande coração, mas seu amor e confiança não são para todos. Este signo tem muita imaginação e pode ser até um pouco paranóico, o que faz com que ele dificilmente confie totalmente nas pessoas.

Além disso, o canceriano costuma ter muita sensibilidade e intuição, duas coisas que muitas vezes o fazem ir atrás das “verdades” e desmascare algumas situações.

Gêmeos

Um lado do geminiano pode cair no erro de confiar facilmente, mas quando esse signo é defraudado pelo seu excesso de confiança, ele costuma se tornar alguém desconfiado.

Muitas vezes as pessoas regidas por Gêmeos desejam de verdade confiar em alguém, mas a experiência que moldou sua percepção pode atrapalhar durante um bom tempo e complicar seus relacionamentos.

Virgem

O virginiano não abre seu coração facilmente e precisa de provas para que possa confiar em alguém. Eles usam sua desconfiança como mecanismo de “defesa” para evitar desilusões e por isso podem ser taxados de frios.

Alguns virginianos são mais discretos, mas outros são diretos e não têm medo de demonstrar que preferem se afastar de situações e pessoas que não passam confiança.