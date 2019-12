Elimine as impurezas do corpo com um nutritivo batido de morango e espinafre

A combinação perfeita para limpar o corpo de impurezas é esta dupla de ingredientes naturais e nutritivos: morango e espinafre. Ambos limpam os órgãos, purificam o sangue e ajudam na boa digestão.

A verdade é que o sistema imunológico é fortalecido com esse tipo de suco natural, principalmente pelas fibras e minerais do espinafre, que trabalham diretamente no intestino. Ele também é um ótimo anti-inflamatório. Já os morangos são ricos em nutrientes como cobre, fósforo, silício, potássio e manganês.

Este suco é especial para quem tem problemas com glicose, uma vez que ele contribui com o seu controle e fornece energia para o corpo.

Ingredientes

3 folhas de espinafre

1 pedaço de aipo

100 gramas de morangos sem haste

500 mililitros de água

Modo de preparo

Lave as folhas de espinafre. Limpe e pique o aipo e os morangos. Triture todos os ingredientes no liquidificador com a água até o suco ficar espumoso. O suco deve ser armazenado em local seco e com baixa temperatura para manter a sua frescura por mais tempo.

Fonte: Nueva Mujer