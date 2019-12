Suco de maçã, toranja e abacaxi para perder peso

Você quer perder peso e ser saudável sem ter que seguir uma dieta rigorosa? Então você precisa conhecer este suco de maçã, toranja e abacaxi.

A beterraba desintoxica o fígado e ajuda a baixar a pressão arterial, enquanto as maçãs verdes melhoram a textura da pele. O abacaxi e as laranjas fornecem toda a vitamina C que você precisa, além de vários outros benefícios.

Ingredientes

2 toranjas descascadas

2 maçãs verdes cortadas em quartos

1 laranja descascada

2 xícaras (chá) de pedaços de abacaxi

1 beterraba cortada ao meio

1 ramo de hortelã

Modo de preparo

Lave e prepare todos os ingredientes conforme as instruções. Esprema cada item na ordem em que aparecem e, em seguida, filtre o suco para remover o excesso de polpa. Sirva com gelo.

Fonte: Nueva Mujer