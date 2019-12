Instagram: como deixar de ver fotos de outro usuário e continuar o seguindo?

Com cada vez maior popularidade, a rede social Instagram se mostra a preferência de muitos usuários. Mas sejamos honestos: assim como em outras plataformas, é comum que as pessoas se sigam por educação – colegas de trabalho, de sala de aula ou até mesmo familiares que podem não combinar com seus interesses.

O algoritmo do Instagram pode até nos ajudar a aproximar de outros usuários mais próximos ao nosso pensamento, cotidiano e convicções. Mas nem sempre as fotos e stories das pessoas com menor "afinidade" conseguem escapar de nossos olhares.

E por mais que exista aquele sentimento de que ninguém é obrigado a seguir ninguém, às vezes a pressão social é mais forte. Uma nova ferramenta do Instagram, porém, permite que os usuários deixem de visualizar as publicações de outra pessoa sem deixar de seguí-la na rede.

O recurso "Silenciar" foi implementado neste ano e basta apenas alguns toques para que o Instagram indesejado deixe de incomodá-lo no feed principal e no recurso de stories.

Veja como ativá-lo:

Acesse o perfil da pessoa que deseja silenciar;

Na barra superior, selecione o botão com três pontos verticais ao lado do nome de usuário do perfil;

Aperte em "Silenciar";

Escolha entre silenciar apenas as publicações normais, somente os stories ou ambos;

Pronto! E fique tranquilo, o usuário silenciado não será notificado da mudança;

Caso queira reverter, basta selecionar o mesmo botão do início do processo e escolher a opção "Reativar".