WhatsApp para Android e iOS deve receber novo recurso já no próximo ano

O aplicativo de mensagens WhatsApp, para os sistemas Android e iOS, deve receber um novo recurso já no próximo ano.

Como revelado, o Facebook aproveitará os avanços do Instagram para mover parte dos recursos para o popular mensageiro.

📹 WhatsApp is developing a boomerang feature for chats and status updates!https://t.co/fpJekoAMgV

NOTE: If you experience issues to view media on my website, please temporarily disable the night mode and refresh the page.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 7, 2019